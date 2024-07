La One UI 7 sembra molto promettente, in quanto continuano a trapelare nuove interessanti novità che Samsung dovrebbe integrare nella prossima versione della One UI, come ad esempio l’icona dell’app Galleria, l’interfaccia e l’icona della Fotocamera, ulteriori icone, una presunta Dynamic Island, una funzione per la schermata home e altro.

Secondo quanto affermato dal noto informatore Ice Universe, la One UI 7 migliorerebbe notevolmente anche l’esperienza di utilizzo della fotocamera su Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung dovrebbe migliorare anche la qualità della fotocamera con la One UI 7

Il leaker afferma che la One UI 7.0 ottimizzerà in modo significativo alcune modalità di scatto per Samsung Galaxy S24 Ultra. Nel dettaglio, le modalità 1x a 50 MP e 5x a 50 MP, rispettivamente per la fotocamera primaria e il teleobiettivo, vanteranno la stessa qualità delle foto acquisite in modalità 12 MP (pixel-binned) che sono generalmente migliori in termini di nitidezza, colori e gamma dinamica.

Anche se non è ancora ufficiale, Samsung dovrebbe rilasciare la One UI 7.0 sui dispositivi selezionati prima della fine dell’anno.

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà tra i primi a ricevere l’aggiornamento e più avanti quest’anno la società dovrebbe rilasciare la One UI 7.0 per i dispositivi selezionati tramite un programma beta nei mercati chiave. Nel frattempo si prevede che Samsung rilascerà anche l’aggiornamento One UI 6.1.1 per più dispositivi Galaxy.