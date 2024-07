Molti di voi probabilmente conosceranno già Google One, il piano d’abbonamento offerto da Google per il cloud, che comprende al suo interno diverse tipologie di abbonamento. Si parte infatti dal piano Basic a 0,49 euro al mese, fino ad arrivare al piano AI Premium da 21,99 euro al mese, che comprende al suo interno 2 TB di spazio d’archiviazione per foto, Drive e Gmail, oltre alle funzionalità garantite da Gemini Advanced, l’intelligenza artificiale di Google introdotta quest’anno.

Sembra che, stando alle più recenti indiscrezioni, Google introdurrà in futuro un piano “Lite” per Google One: scopriamone insieme i dettagli.

Google One Lite: le supposizioni per il nuovo piano

Nello specifico, la denominazione “Google One Lite” sarebbe stata avvistata all’interno dell’ultimo aggiornamento v6.92 di Google Foto. La stringa di codice in esame non fornirebbe ulteriori dettagli in merito a questo fantomatico nuovo piano Lite per Google One. La presenza del codice del piano Lite all’interno dell’app di Google Foto suggerirebbe però la presenza di alcuni vantaggi relativi proprio a quest’ultima.

La denominazione Lite potrebbe presumibilmente indicare un abbonamento più economico del piano Basic attuale, offrendo poco più dei 15 GB di storage attualmente previsti per il piano gratuito di Google, in questo caso con un limite al numero di membri con cui sarebbe possibile condividerlo.

Un’altra teoria vede invece la possibilità di uno stravolgimento dei prezzi attuali (e delle relative proposte in termini di servizi offerti) da parte di Google, con un ipotetico aumento generale del costo o l’introduzione di nuove funzionalità, rendendo a tutti gli effetti il piano Lite simile all’attuale piano Basic.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite, in caso contrario) da parte di Google: non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.