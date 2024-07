Ha da poco preso il via il Top Brand Day, evento che proseguirà fino al 24 luglio su AliExpress, il noto store online molto apprezzato anche nel nostro Paese. Grande protagonista dell’evento è CUBOT, brand che proprio oggi lancia tre nuovi dispositivi: CUBOT KingKong X, CUBOT KingKong Ace 3 e CUBOT MAX 5.

Oltre a queste tre interessanti novità, però, ci sono anche tantissimi altri prodotti in promozione, con degli sconti decisamente vantaggiosi, perfetti se state cercando soluzioni economiche ma anche smartphone di buon livello a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Il Top Brand Day

Fino al 24 luglio potete quindi portarvi a casa i nuovi smartphone con sconti che raggiungono l’80%, un risparmio davvero esagerato anche per AliExpress. Si parte da CUBOT KingKong X (qui la nostra recensione), proposto a 213,45 euro invece di 382,41 euro, con uno sconto del 44%. Per gli appassionati di mobile gaming c’è CUBOT MAX 5, offerto a 219,20 euro invece di 391,97 euro, mentre chi cerca un buon rugged ma ha un budget limitato, può ripiegare su CUBOT KingKong ACE3 a 166,99 euro invece di 235,18 euro.

Ottimi prezzi anche per CUBOT KingKong AX (qui la nostra recensione) venduto a 214,17 euro, o per CUBOT X90, col vetro curvo, in offerta a 204,53 euro. Questi sono solo alcuni dei modelli in promozione, visitando la pagina linkata qui sotto troverete anche gli smartwatch CUBOT, numerosi tablet, anche rugged, egli smartphone a marchio HAFURY, pensati soprattutto per un pubblico femminile, ma non solo.

Affrettatevi perché la promozione dura poco e i prodotti potrebbero andare presto esauriti.

