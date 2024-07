Dopo gli annunci legati a CUBOT KingKong ACE 3 e CUBOT KingKong X, il produttore asiatico annuncia oggi l’ultimo tassello di un trio particolarmente interessato, la cui vendita sui mercati internazionali prenderà il via a partire da lunedì 22 luglio. Ecco dunque CUBOT MAX 5, uno smartphone pensato per portare l’esperienza di mobile gaming a un livello superiore, combinando in modo sapiente design e prestazioni, il tutto con un prezzo che lo rende lo smartphone da gaming 5G più economico sul mercato.

Le caratteristiche di CUBOT MAX 5

Un buon smartphone da gaming non può prescindere da un chipset di qualità e CUBOT ha scelto un MediaTek Dimensity 8200, dalle prestazioni ineccepibili e dall’elevata efficienza, per garantire un’esperienza d’uso sempre molto piacevole in ogni situazione. Lo schermo da 6,95 pollici, con frequenza di refresh a 144 Hz, assicura una grafica sempre fluida e colori brillanti, per godersi al meglio i giochi ma anche i contenuti multimediali.

Non sfigura nemmeno il comparto fotografico, dove spiccano un sensore principale da 100 megapixel e un sensore frontale per i selfie da 32 megapixel. Sono inoltre presenti numerose funzioni software come la modalità notturna, per scatti di qualità anche in scarse condizioni di illuminazione, e la funzione di auto-tracking in modalità ritratto, per garantire foto e video di altissimo livello.

La batteria da 5.100 mAh, abbinata a una ricarica rapida a 33 watt, garantisce un’ottima autonomia e tempi di ricarica decisamente contenuti. Non delude nemmeno la parte audio, con due speaker stereo per un suono ad alta fedeltà, ideale per creare un’esperienza multimediale e di gaming decisamente immersiva.

Uno smartphone da gaming deve mantenere sempre un’alta efficienza sotto stress e per questo CUBOT MAX5 utilizza una tecnologia LiquidCool, che evita il surriscaldamento e consente al chipset MediaTek di offrire prestazioni di picco elevate anche durante le sessioni di gioco prolungate. Il tutto con la presenza di connettività di ultima generazione, col supporto alle reti 5G e al WiFi 6, così da avere sempre ottime prestazioni durante il gioco o la navigazione

Prezzo e disponibilità

CUBOT MAX 5 sarà in vendita su AliExpress a partire dal 22 luglio e fino al 24 luglio sarà possibile acquistarlo al prezzo speciale di 182,99 dollari. Per i primi 200 acquirenti ci sarà anche il coupon MAX5SBD che permetterà di risparmiare altri 10 dollari e portare il prezzo finale a 172,99 dollari.

Dal 22 al 24 luglio, sempre su AliExpress, si terrà il Top Brand Day, nel corso del quale sarà possibile acquistare numerosi prodotti CUBOT con sconti che raggiungeranno l’80%. Trovate tutti i prodotti in offerta su questa pagina.

