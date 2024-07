CUBOT si prepara al lancio sui mercati globale di un nuovo rugged phone, pensato ancora una volta per chi lavora all’aperto o per gli amanti dell’avventura. In attesa del debutto, che avverrà il 22 luglio su AliExpress, andiamo a scoprirei dettagli di CUBOT KingKong ACE 3 e della promozione speciale che ne accompagnerà la commercializzazione

Caratteristiche chiave

Pensato soprattutto per l’utilizzo all’aperto, KingKong ACE 3 combina un design sottile a una elevata resistenza, come testimoniano le certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD810H. Resiste quindi ad acqua, polvere, cadute e temperature estreme, dimostrandosi estremamente resiliente.

CUBTO ha utilizzato un sapiente mix di plastica e gomma per realizzare il guscio del telefono, per resistere a cadute e urti improvvisi, rendendolo ideale per essere utilizzato anche negli ambienti più difficili. Le prestazioni, nonostante il prezzo contenuto, sono di buon livello, grazie al chipset MediaTek Helio G88, con CPU octa core, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili fino a 32 GB con la memoria virtuale).

Di qualità anche il comparto fotografico, con sensore principale da 100 megapixel. La presenza di uno schermo secondario, collocato al centro del comparto fotografico, permette di usare il sensore principale anche per i selfie, così da ottenere scatti ancora più belli.

La batteria da 5.100 mAh permette di coprire senza problemi un paio di giornate con utilizzo normale, ma anche in caso di uso particolarmente intenso vi porterà sempre a sera, senza dover ricorrere a ricariche intermedie.

Troviamo inoltre Android 14, così ad poter sfruttare le più recenti novità in fatto di sicurezza, un sistema di posizionamento completo con GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, un lettore di impronte digitali per la massima sicurezza e la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità.

Dal 22 al 24 luglio CUBOT festeggia il Top Brand Day su AliExpress, con sconti fino all’80% su una vasta gamma di prodotti, un’opportunità irripetibile per accaparrarsi un nuovo smartphone a un prezzo imbattibile. Maggiori dettagli a questo indirizzo.

Per celebrare il lancio, CUBOT KingKong ACE 3 sarà disponibile dal 22 al 24 maggio al prezzo speciale di 139,99 dollari su AliExpress. I primi 200 acquirenti potranno risparmiare altri 10 dollari utilizzando il codice KKACE3SBD. Acquista CUBOT KingKong ACE 3 su AliExpress

