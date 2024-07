CUBOT annuncia la data di commercializzazione di CUBOT KingKong X, il nuovo rugged phone dotato di connettività 5G, pensato per portare una rivoluzione in questo mercato grazie alla perfetta unione tra scheda tecnica, affidabilità e durabilità.

Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione completa ma andiamo comunque a riepilogare le caratteristiche che rendono molto appetibile questo dispositivo.

Perché acquistare CUBOT KingKong X

Perché dovreste scegliere CUBOT KingKong X come prossimo rugged phone? La connettività 5G, garantita dal chipset MediaTek Dimensity 7050, permette di avere prestazioni strepitose ed elevate velocità , per essere sempre produttivi ovunque vi troviate.

Con le sue certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810H, KingKong X garantisce la capacità di trarsi sempre d’impiccio anche nelle situazioni più sfavorevoli, che siate al mare o in montagna sotto il solleone o su un ghiacciaio a venti sotto zero. E con una batteria da ben 10.200 mAh l’autonomia non è un problema, soprattutto per chi si trova fuori casa per diversi giorni. Con la ricarica rapida a 33 watt è possibile fare il pieno in tempi contenuti, per essere nuovamente pronti all’azione.

Di qualità anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 100 megapixel che permette di realizzare scatti di alta qualità, anche in condizioni non ottimali, mentre nella parte frontale è presente un sensore da 32 megapixel. Sono presenti numerose funzioni evolute, come la modalità notturna, HDR, modalità bellezza e video in 4K, per essere sicuri di preservare al meglio i propri ricordi.

Innovativo è anche il display secondario da 1,85 pollici, di tipo touch, posto al centro del comparto fotografico e che permette di accedere rapidamente alle notifiche e ad alcuni controlli dello smartphone, tra cui quelli della fotocamera, per scattare selfie col sensore da 100 megapixel. E ultimo, ma non meno importante, un prezzo decisamente competitivo, che lo rende uno dei rugged phone 5G più interessanti del mercato.

Prezzo e disponibilità

In occasione del Top Brand Day, che si terrà su AliExpress dal 22 al 24 luglio, potrete acquistare CUBOT KingKong X al prezzo imbattibile di 182,99 dollari, che possono scendere a 172,99 dollari con il coupon KKXSBD, disponibile solo per i primi 300 utenti.

Potrete inoltre approfittare della vendita promozionale per acquistare tantissimi prodotti CUBOT con sconti fino all’80% rispetto al prezzo di listino.

