È stato pubblicato l’ultimo report di AnTuTu sull’User Preference List con le preferenze dell’ultimo trimestre in materia di dispositivi mobile. Dopo che il mese scorso aveva pubblicato le statistiche con i 10 smartphone più potenti è ora il momento di capire quali caratteristiche gli utenti apprezzano di più negli smartphone. Nello specifico l’ultimo report trimestrale di AnTuTu si occupa di analizzare:

Dimensione del display

Risoluzione dello schermo

Frequenza di aggiornamento dello schermo

Brand processore

Numero di core del processore

RAM/ROM

Versione sistema operativo Android

Vediamo nel dettaglio i risultati dell’User Preference List di AnTuTu per il secondo trimestre del 2024.

Analisi delle 7 principali caratteristiche degli smartphone

Dimensione del display

Il display da 6,7” è lo standard di riferimento raccogliendo il 41,7% delle preferenze degli utenti. Seguono i display da 6,8” (17,9%) e 6,6” (14,9%). Questo dato conferma come i 6,7” siano la dimensione probabilmente migliore per gli smartphone consentendo di raggiungere un buon equilibrio tra ampiezza dello schermo e maneggevolezza.

Risoluzione dello schermo

In questo ambito c’è un netto predominio della risoluzione 1080p che rappresenta il 68% del totale. Al secondo posto c’è quella da 1,5K (15,5%) che si sta diffondendo negli ultimi anni seguita all’8,6% da quella 720p.

Frequenza di aggiornamento dello schermo

I 120Hz sono la frequenza di aggiornamento predominante nei display degli smartphone risultando quasi la metà di tutti i device (49,2”). La frequenza da 60Hz è al secondo posto con il 34,7% e all’11% quella da 90Hz. Più marginali le frequenze 144Hz e 165Hz che occupano rispettivamente il 4,8% e lo 0,1% in quanto vengono utilizzate quasi esclusivamente sugli smartphone per il gaming.

Brand processore

Passando ai processori il mercato è letteralmente dominato da Qualcomm che detiene il 50,9% del mercato. Interessante notare come questa maggioranza abbia riscontrato rispetto al trimestre precedente un calo significativo perdendo il 7,4% (a inizio anno era al 58,3). A erodere il dominio di Qualcomm ha contribuito MediaTek che è ora al 28,9% guadagnando il 2,3% rispetto al 26,2% del primo trimestre.

Numero di core del processore

Da questo punto di vista c’è poco da discutere e analizzare essendo il 98,6% degli smartphone dotati di processori octa-core. Il futuro è questo e già da oggi è difficile trovare device a 4 o a 6 core.

RAM/ROM

Più variegata, invece, la questione per quel che riguarda la memoria RAM e ROM. Per la RAM il 43,8% degli smartphone utilizza il taglio da 8GB, il 21,8% quello da 12GB e il 17,2% quello da 6GB. Per la ROM il 39,2% dei device utilizza la capienza da 256GB, il 38,5% quella da 128GB e solo l’11,4% quella da 512GB.

Versione sistema operativo Android

Infine la questione sul sistema operativo Android installato. Il 54,4% degli smartphone utilizza Android 14, con Android 13 al 27,2% e Android 12 all’8,4%. C’è ancora una piccola percentuale di utenti con device con Android 11 (4,6%) e Android 10 (3,9%).