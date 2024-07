Puntuale è arrivata la nuova classifica della popolare piattaforma benchmark AnTuTu relativa agli smartphone Android che nel mese precedente hanno fatto registrare i risultati più elevati.

Prima di scoprire quali sono stati gli smartphone Android più potenti di giugno 2024 secondo AnTuTu ricordiamo che i risultati presi in considerazione sono solo quelli dei modelli più diffusi (con esclusione dei device venduti in Cina) e le classifiche sono realizzate tenendo conto della media dei risultati ottenuti da ciascun dispositivo (e non di quelli più elevati).

I migliori smartphone Android di giugno 2024 secondo AnTuTu

Lo smartphone più potente di giugno 2024 è stato ASUS ROG Phone 8 Pro (qui trovate la nostra recensione), con un risultato di 2.113.236 punti, seguito da REDMAGIC 9 Pro (con 2.075.567 punti) e iQOO 12 (con 2.034.885 punti).

Dalla quarta alla decima posizione troviamo nell’ordine Vivo X100 Ultra (con 1.991.625 punti), Vivo X100 Pro (con 1.962.072 punti), Nubia Z60 Ultra (con 1.957.438 punti), Vivo X100 (con 1.952.124 punti), iQOO Neo 9S Pro (con 1.948.003 punti), Xiaomi 14 Ultra (con 1.945.589 punti) e Xiaomi 14 (con 1.943.855 punti).

A dominare la classifica è ancora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, sebbene MediaTek sia riuscita a conquistare tre posizioni con le CPU Dimensity 9300 e Dimensity 9300+.

I migliori modelli di fascia media

Passando ai “sub-flagship“, la classifica di giugno 2024 vede al primo posto Realme GT 6T con 1.337.357 punti, seguito da Redmi Note 12 Turbo con 1.107.557 punti e da POCO F5 con 1.106.509 punti.

Dalla quarta posizione in poi vi sono iQOO Neo 7 con 931.156 punti, Infinix GT 20 Pro con 922.211 punti, Tecno Camon 30 Pro 5G con 919.459 punti, POCO X4 GT con 811.152 punti, Redmi K50i con 810.128 punti, iQOO Z9 5G con 784.406 punti e Vivo V30 con 783.962 punti.

In questa classifica Qualcomm e MediaTek conquistano cinque posizioni a testa, sebbene le prime tre spettino a Snapdragon 7+ Gen 2 e Gen 3.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla prossima classifica di AnTuTu.