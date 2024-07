Se è vero che il trend degli smartphone compatti è legato prevalentemente al passato, esiste ancora una nicchia di mercato che predilige le dimensioni ridotte ai più diffusi dispositivi ingombranti.

Proprio per andare incontro a questa parte di consumatori è stato lanciato sul mercato Unihertz Jelly Max, quello che viene considerato come il telefono 5G più piccolo al mondo. Il prodotto in questione è stato lanciato con una campagna di crowdfunding su Kickstarter, che si è rivelata un vero e proprio successo. Non solo l’obiettivo finale, 99.977 dollari, è stato raggiunto ma, a distanza di 27 giorni dalla scadenza, la raccolta ha superato la ragguardevole cifra di 291.000 dollari.

A livello tecnico Unihertz Jelly Max offre un display LCD HD+ da 5,05 pollici (risoluzione 720 x 1520 pixel). Per fare un confronto con un dispositivo più noto, basti pensare che l’iPhone 13 mini misurava 5,4 pollici. Nonostante lo schermo compatto, il peso del telefono è di 180 grammi, 40 in più rispetto all’appena citato prodotto di Apple.

Per quanto concerne il chipset, il telefono è dotato di un apprezzabile MediaTek Dimensity 7300 che garantisce piena operabilità con la maggior parte di attività più comuni per uno smartphone. A supporto del processore il dispositivo vanta 12 GB di RAM LPDDR5x e 256 GB di spazio d’archiviazione dati.

Unihertz Jelly Max: quanto costa il “re dei super compatti”

Unihertz Jelly Max si dimostra un prodotto valido anche per il comparto fotografico. A tal proposito, i suoi creatori hanno optato per una fotocamera principale da 100 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un obiettivo anteriore per selfie e videochiamate da 32 MP.

Riguardo la batteria, parliamo di 4000 mAh con una ricarica rapida da 66 W. Secondo quanto sostenuto dagli ideatori di questo telefono, lo stesso sarebbe in grado di ricaricarsi fino al 90% in appena 20 minuti. Altre informazioni importanti riguardano la connettività, visto che il dispositivo supporta 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, infrarossi e la tecnologia NFC per i pagamenti contactless. Nella parte laterale è presente anche un sensore per leggere le impronte digitali. Il sistema operativo adottato, invece, risulta essere Android 14.

Come riportato nella pagina Kickstarter dedicata al progetto Unihertz Jelly Maxha viene proposto al prezzo di 199 dollari, mentre per quanto concerne le spedizioni, queste partiranno dal prossimo mese di ottobre.