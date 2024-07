Nella giornata del 17 luglio MediaWorld ha lanciato il suo nuovo marketplace, l’e-commerce dedicato alla tecnologia e agli accessori nel quale trovare una grande quantità di prodotti in più rispetto al passato. Con il lancio del marketplace, infatti, sono stati aggiunti circa 100mila nuovi prodotti con i notebook che sono passati da 250 circa a più di 1000. A conferma di un’ampia disponibilità di scelta a vantaggio degli utenti che potranno contare sull’affidabilità del brand MediaWorld trovando ora anche prodotti distribuiti da terze parti. Un po’ come accade con Amazon ma con un focus esclusivo sulla tecnologia.

Come funziona il marketplace di MediaWorld: tutto quello che c’è da sapere

Navigando nel marketplace di MediaWorld o cercando uno specifico prodotto nella scheda del singolo articolo, immediatamente sotto al prezzo, viene specificato se è venduto da terze parti (e non direttamente da MediaWorld). In questo caso, infatti, è presente la dicitura “venduto e spedito da…” con il nome del venditore. Questa distinzione è utile non solo in termini di trasparenza ma anche per una differente gestione dell’ordine.

Il carrello e il pagamento restano gli stessi per tutti i venditori con la differenza che, almeno per ora, gli acquisti da venditori terzi non potranno essere rateizzati, ma solamente pagati con PayPal o carta di credito. Parallelamente per i prodotti non spediti da MediaWorld non è possibile prevedere il ritiro (e il pagamento) in negozio in quanto la spedizione verrà gestita dal singolo rivenditore. Si potrà comunque effettuare un unico ordine con prodotti MediaWorld e di venditori terzi ed effettuare un unico pagamento, ma poi le spedizioni saranno separate. Aspetto importante da considerare è anche quello che a contribuire ad accumulare crediti per il programma di fidelizzazione MW Card saranno solamente i prodotti venduti da MediaWorld.

L’utente che accede al marketplace di MediaWorld, quindi, si trova una selezione di prodotti (e una loro disponibilità) nettamente maggiore rispetto al passato. Nel marketplace saranno disponibili anche prodotti ricondizionati con il vantaggio per il cliente di avere un’unica piattaforma per trovare il prodotto che sta cercando. I venditori terzi, precisa MediaWorld, aderiscono a standard qualitativi adeguati condividendo il codice etico della società. Sul marketplace ogni venditore avrà una pagina dedicata all’interno della quale saranno presenti recensioni e rating che permetteranno all’acquirente di farsi un’idea e valutare l’affidabilità di quel rivenditore.

La ricerca è molto semplice e prevede innanzitutto prodotti disponibili nei magazzini MediaWorld. Solo nel caso in cui quel singolo prodotto non fosse disponibile o fosse esaurito il marketplace proporrà la scheda prodotto dei venditori che lo hanno disponibile. Non ci sarà quindi concorrenza tra MediaWorld e i rivenditori terzi e nel caso in cui più venditori trattassero il medesimo prodotto nei risultati di ricerca del marketplace comparirà solamente quello alle condizioni economiche migliori. All’interno di quella scheda prodotto sarà comunque presente il link per vedere, se disponibili, le offerte di altri venditori per il medesimo prodotto così eventualmente da sceglierne un altro.

Infine per quel che riguarda la garanzia di legge, così come previsto dal Codice del Consumo, a rispondere di eventuali problemi è il singolo rivenditore (così come per il diritto di recesso). MediaWorld comunque mette a disposizione l’assistenza clienti per indirizzarli verso i contatti adeguati assicurandosi che la segnalazione giunga a una soluzione.