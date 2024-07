La funzionalità Trova il mio dispositivo funziona al momento in modalità offline con gli smartphone e tablet con sistema operativo Android, ma a tutto questo manca il supporto a Wear OS, e conseguentemente Google Pixel Watch, che è attualmente in lavorazione. La funzionalità consente di trovare più facilmente qualsiasi dispositivo smarrito, anche nel caso in cui non sia collegato a internet. Sembrerebbe però che le carte in tavola stiano per cambiare in vista del futuro prossimo: scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Trova il mio dispositivo: il futuro per Google Pixel Watch

Entrando maggiormente nello specifico, l’ultima versione 2.5.0.652251118 dell’app Trova il mio dispositivo di Pixel Watch riporterebbe, in corrispondenza delle sue impostazioni, la possibilità di localizzare e bloccare il proprio smartwatch da remoto, anche nel caso in cui non sia collegato a nessuna rete.

Attualmente, ogni Google Pixel Watch deve necessariamente essere abbinato agli auricolari wireless (come Google Pixel Buds Pro et similia) o avere una connessione LTE integrata per essere prontamente localizzato dalla funzione Trova il mio dispositivo.

Il supporto alla modalità offline consentirebbe dunque di aggiungere un ulteriore livello di efficacia, consentendo di rintracciare agilmente lo smartwatch anche nel caso in cui non disponga di connessione a internet. Tale funzionalità verrà presumibilmente introdotta in occasione delle prossime versioni di Wear OS, dal momento che Trova il mio dispositivo appartiene alle app di Google Play, non dipendendo in nessun modo dalle caratteristiche hardware del singolo dispositivo.

Al momento non conosciamo quindi una data d’uscita ufficiale per l’arrivo del supporto offline dell’app per smartwatch: non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa Google, che siamo certi arriveranno a partire dai prossimi mesi.