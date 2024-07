Xiaomi si sta preparando a lanciare un nuovo smartwatch il cui design ricorda Samsung Galaxy Watch Ultra e Apple Watch Ultra. Il colosso cinese ha anticipato Xiaomi Watch S4 Sport che probabilmente eseguirà il sistema HyperOS dell’azienda e non Wear OS by Google.

Xiaomi Watch S4 Sport pronto a sfidare Samsung Galaxy Watch Ultra e Apple Watch Ultra?

Xiaomi Watch S4 Sport offrirà un’ampia autonomia e quasi sicuramente un doppio GPS, come ci si aspetterebbe da uno smartwatch del genere.

Per il momento non abbiamo altre informazioni su Xiaomi Watch S4 Sport, ma ormai non manca molto alla presentazione del dispositivo indossabile, poiché la presentazione del nuovo smartwatch Xiaomi è programmata per il 19 luglio.

