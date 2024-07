Esattamente come previsto, quest’oggi è stata presentata la versione internazionale di REDMAGIC 9S Pro, smartphone Android da gaming che ha debuttato in Cina all’inizio del mese di luglio. Il nuovo dispositivo sarà presto disponibile all’acquisto in Italia: andiamo a scoprire tutto, compresi i prezzi di vendita consigliati.

REDMAGIC 9S Pro arriva in Italia e si rinnova nei particolari

REDMAGIC 9S Pro è il nuovo smartphone pensato per gli amanti del gaming e mette a disposizione una scheda tecnica di alto profilo, capeggiata dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna (la versione cinese arriva fino a 24 GB e a 1 TB).

Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, tra i i punti di forza del nuovo dispositivo c’è il sistema di raffreddamento ICE 13.5, in grado secondo il produttore di abbassare la temperatura interna di 19,5 °C attraverso il suo sistema a 11 strati (con conseguente miglioramento dell’efficienza), ma si fanno notare anche le luci RGB personalizzate per i pulsanti dorsali, il sistema di protezione per gli occhi e le nuove funzionalità IA basate sull’interfaccia REDMAGIC 9.5 (con Android 14), come Smart Navigator Gaming (per consigli in tempo reale), Sound Recognition, REDMAGIC Moments, Super Wallpaper (con sfondi appositi per gli appassionati di gaming) e altre soluzioni per migliorare vari aspetti dell’esperienza di utilizzo di tutti i giorni.

Lo schermo di 9S Pro è un OLED BOE Q9+ da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 960 Hz (la risposta raggiunge i 2000 Hz utilizzando i grilletti), luminosità di picco di 1600 nit e PWM dimming a 2160 Hz. A spiccare è anche l’enorme batteria da 6500 mAh, che può contare su una ricarica rapida cablata da 80 W ed è pensata per offrire lunghe sessioni di gioco. Completa la connettività, con 5G dual SIM, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C.

Si tratta di uno smartphone da gaming, ma REDMAGIC 9S Pro non si è scordato il comparto fotografico. Sono in tutto quattro i sensori a bordo: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale Samsung GN5 da 50 MP (con stabilizzazione ottica, lente 7P e rivestimento antiriflesso), sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è un sensore da 16 MP.

Specifiche tecniche di REDMAGIC 9S Pro display OLED da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS

batteria da 6500 mAh con ricarica rapida da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Rispetto a REDMAGIC 9 Pro i cambiamenti sono pochi, ma troviamo passi avanti nel sistema di raffreddamento e in alcuni dettagli, soprattutto a livello estetico. Lo smartphone viene proposto in quattro varianti, due per ciascuna configurazione di memoria (12-256 e 16-512 GB): Sleet e Cyclone per chi preferisce le colorazioni scure, Frost e Snowfall per chi ama qualcosa di più chiaro; le versioni alternano un retro semi-trasparente a delle particolari trame in linea con la gamma REDMAGIC.

Prezzi e disponibilità

REDMAGIC 9S Pro sarà disponibile all’acquisto sul sito ufficiale in offerta di lancio dal 23 luglio 2024, con effettiva disponibilità dal 31 del mese: con l’offerta Early Bird basta spendere 1 euro sul sito per ottenere un coupon da 30 euro da utilizzare sull’acquisto. I prezzi consigliati per il nostro mercato sono i seguenti:

Sleet 12-256 GB – 649 euro

Frost 12-256 GB – 649 euro

Snowfall 16-512 GB – 799 euro

Cyclone 16-512 GB – 799 euro

Allo stato attuale, lo smartphone risulta già acquistabile su Amazon.it in alcune varianti, ma la data di spedizione non viene riportata: