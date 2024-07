Dalla Cina arriva la notizia del lancio ufficiale di REDMAGIC 9S Pro e 9S Pro+, smartphone dedicati agli appassionati di gaming.

A caratterizzare i due nuovi device della serie REDMAGIC troviamo una dotazione tecnica degna di nota, con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0).

Le principali caratteristiche di REDMAGIC 9S Pro e 9S Pro+

Tra i punti di forza dei nuovi telefoni di REDMAGIC vi sono il sistema di raffreddamento ICE 13.5 (dovrebbe essere in grado di abbassare la temperatura interna a 19,5 °C), luci RGB personalizzate per i pulsanti dorsali, un sistema di protezione per gli occhi e nuove funzionalità IA basate sull’interfaccia REDMAGIC 9.5, come Smart Navigator Gaming (offre consigli in tempo reale), Sound Recognition, REDMAGIC Moments e altre soluzioni per migliorare vari aspetti dell’esperienza di utilizzo quotidiana.

Questa è la dotazione tecnica di REDMAGIC 9S Pro e 9S Pro+:

display OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel), refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate fino a 960 Hz, 10-bit color depth, 100% DCI-P3 color gamut, luminosità di picco fino a 1.600 nit, DC dimming, PWM dimming a 2.1600 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750

12 GB / 16 GB / 24 GB di RAM LPDDR5X

256 GB / 512 GB / 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

supporto Dual SIM

connettività 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5), GLONASS, USB Type-C, NFC

fotocamera frontale da 16 megapixel integrata sotto il display

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Samsung GN5 da 50 megapixel (1/1,57″), sensore ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 megapixel e sensore macro GigaDevice GC02M1 da 2 megapixel

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

ingresso jack audio da 3,5 mm, altoparlanti Dual 1115K, DTS:X ULTRA, 3 microfoni

batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida a 80 W (9 Pro) – batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 165 W (9S Pro+)

Android 14 con Redmagic OS 9.5

dimensioni: 163,98 × 76,35 × 8,9mm

peso: 229 grammi

In Cina REDMAGIC 9S Pro e 9S Pro+ saranno disponibili dal 9 luglio con prezzi a partire da 4.799 yuan (pari a circa 610 euro). In Europa i due smartphone saranno lanciati il 16 luglio 2024.