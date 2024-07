Ormai lo sappiamo, il Galaxy S24 Ultra ha una fotocamera eccellente, ma molti utenti ritengono che Samsung non stia sfruttando appieno tutto il potenziale hardware che ha a disposizione il dispositivo. Dopo aver lanciato il telefono all’inizio del 2024, Samsung ha rilasciato un paio di aggiornamenti per migliorare la fotocamera, e sembra ne stia preparando un altro, previsto per agosto, che correggerà numerosi piccoli problemi relativi alla fotocamera del Galaxy S24 Ultra.

La fotocamera del Galaxy S24 Ultra migliorerà notevolmente con questo aggiornamento

Secondo Ice Universe, noto leaker, Samsung rilascerà un grande aggiornamento software il mese prossimo, volto a migliorare la fotocamera del Galaxy S24 Ultra. Questo aggiornamento dovrebbe comprendere l’ottimizzazione delle prestazioni di HDR, il bilanciamento del bianco, la sovraesposizione, sovra-elaborazione e zoom video. Se questi problemi verranno effettivamente risolti, lo smartphone garantirà una maggiore soddisfazione agli utenti attuali e diventerà un acquisto più interessante per molti altri.

Tuttavia Samsung non ha migliorato la qualità delle immagini per le foto scattate con S24 Ultra a livelli di zoom superiori a 10x, sia in modalità normale che notturna. Attualmente, Samsung offre un’ottima qualità fotografica con lo zoom ibrido fino a 10x, ma oltre questo livello, gli algoritmi sembrano avere delle difficoltà. Si spera che nei prossimi aggiornamenti l’azienda riesca a migliorare questo aspetto.

Galaxy S25 Ultra: qualità della fotocamera significativamente migliorata rispetto ad S24

Samsung ha utilizzato un nuovo sensore da 50MP, abbinato ad un obiettivo con zoom ottico 5x sul Galaxy S24 Ultra. Questa fotocamera ha sostituito il teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 10x del Galaxy S23 Ultra.

Secondo alcuni test, è stato dimostrato che nonostante sia una lente con uno zoom ottico 5x, la fotocamera del Galaxy S24 Ultra si comporta bene quanto la camera del Galaxy S23 Ultra, se non meglio.

Si prevede, inoltre, che l’azienda apporterà miglioramenti significati con l’arrivo del Galaxy S25 Ultra, l’anno prossimo. Secondo alcune voci, il telefono sarà dotato di una fotocamera posteriore principale da 200MP, una ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 5x.