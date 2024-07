Come previsto il 15 luglio è iniziato il beta test per IT Wallet con la possibilità per un limitato numero di cittadini di avere la versione digitale della patente di guida e di altri documenti. Questo è solo il primo step che porterà all’inizio del nuovo anno ad avere una serie di documenti sullo smartphone.

Come funziona il portafoglio digitale IT Wallet

IT Wallet è una sezione dell’App IO (l’applicazione dei servizi pubblici) all’interno della quale poter salvare in versione digitale la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea per la disabilità . Con l’avvio dei primi test gli utenti selezionati potranno usufruire di questa nuova funzione. Per farlo è sufficiente installare l’App IO sul proprio smartphone (è disponibile sia per device Android che iOS) e accedervi tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica).

Una volta effettuato l’accesso si noterà se si è tra coloro che sono stati selezionati per il test in quanto in questo caso apparirà l’icona di IT Wallet (altrimenti non presente). Cliccandovi sopra si potranno caricare i documenti supportati (patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità ) e archiviarli in digitale. La differenza con gli altri portafogli digitali è che in questo caso i documenti caricati hanno valore legale e in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine è possibile mostrare la versione digitale sullo smartphone invece di quella cartacea o plastificata.

Questa prima fase di test terminerà a fine luglio per poi in autunno riprendere con un numero di utenti maggiore. A gennaio 2025, infine, si arriverà al rilascio completo e pubblico di IT Wallet con il quale tutti i cittadini potranno usufruire del servizio. Per farlo resta indispensabile avere un’identità digitale (SPID o CIE). Dal prossimo anno aumenteranno anche il numero di documenti supportati da IT Wallet sul quale si potranno aggiungere anche i certificati anagrafici, la tessera elettorale, il passaporto e i titoli di studio.

La vita di IT Wallet sarà comunque breve considerando che nel 2026 dovrebbe entrare a far parte dell’European Digital Identity Wallet (EUDI), che è la piattaforma che unificherà i servizi nazionali in un’unica realtà valida su tutto il territorio dell’Unione Europea.