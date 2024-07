Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi fa il suo debutto oggi sui mercati internazionali CUBOT KingKong X, il nuovo rugged phone dotato di connettività 5G del produttore asiatico, decisamente attivo in questi ultimi mesi. Parliamo di uno smartphone pensato per chi ama l’avventura e le attività all’aria aperta e vuole un compagni di viaggio sempre all’altezza e in grado di affrontare (e superare) qualsiasi sfida.

Scopriamo il quadro completo delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità che lo rendono un dispositivo unico e particolarmente accattivante.

Scheda tecnica di CUBOT KingKong X

Il nuovo smartphone CUBOT può contare su un chipset MediaTek Dimensity 7050, che garantisce, tra le alter cose, anche la connettività 5G, risultando perfetto per lo streaming ma anche per il gioco e il multitasking. Il chipset è affiancato da 16 GB di RAM, che può essere espansa fino a 32 GB utilizzando la memoria virtuale, e da 256 GB di spazio di archiviazione, a sua volta espandibile con microSD dalla capacità massima di 1 TB.

CUBOT KingKong X non dispone di un solo schermo però, visto che nella parte posteriore, al centro del comparto fotografico, è presente uno schermo secondario da 1,85 pollici, che può essere utilizzato per visualizzare le notifiche, gestire i controlli multimediali e per scattare selfie con la fotocamera principale. Parlando di fotocamere, nella parte frontale è presente un sensore da 32 megapixel, mentre al posteriore sono inseriti un sensore da 100 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore per la profondità di campo.

La connettività è di prim’ordine, oltre al 5G troviamo il supporto al WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NFC per i pagamenti in mobilità e connettore USB-C per la ricarica della batteria. Quest’ultima ha una capacità di ben 10.200 mAh, per garantire 3-4 giorni di utilizzo tra una ricarica e l’altra ed è supportata da una ricarica rapida a 33 watt. Il sistema operativo è Android 14, un’ottima notizia per chi vuole uno smartphone aggiornato.

A CUBOT KingKong X non mancano ovviamente le certificazioni, come IP68/IP69K e MIL-STD-810H. Uno smartphone quindi in grado di resistere alle cadute, all’acqua, alla polvere e alle condizioni climatiche più estreme, senza battere ciglio.

Prezzo e disponibilità

CUBOT KingKong X sarà in vendita su AliExpress a partire dal 22 luglio, qui sotto trovate il link e il prezzo di vendita.

Informazione Pubblicitaria