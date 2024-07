CUBOT si appresta a lanciare sul mercato un nuovo rugged phone, pensato per gli amanti dell’avventura e delle attività all’aria aperta, che cercano durabilità e prestazioni dai propri dispositivi mobili. L’appuntamento è fissato al 23 luglio, giorno in cui farà il suo debutto sui mercati internazionali CUBOT KINGKONG X, uno smartphone che promette davvero bene.

Durabilità e prestazioni

Il primo requisito di un rugged phone sono indubbiamente le certificazioni legate alla resistenza ad acqua e polvere e a CUBOT KINGKONG X non manca davvero niente. È infatti certificato IP68/IP69K per garantire la resistenza a immersioni in acqua, polvere e temperature particolarmente estreme, mentre la certificazione MIL-STD-810H assicura che lo smartphone possa sopravvivere a cadute rovinose e ambienti ostili. Questo significa che lo potete usare al mare come in montagna, in estate così come in inverno, senza dovervi preoccupare che lo smartphone ne possa risentire.

La dotazione tecnica è di ottimo livello, a partire dal chipset MediaTek Dimensity 7050, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri e dotato di una CPU che opera a 2,6 GHz. Prestazioni assicurate in ogni situazione quindi, dallo streaming al mobile gaming, con un multitasking che non vi farà rimpiangere smartphone ben più costosi.

La batteria da 10.200 mAh vi garantirà un’autonomia straordinaria, così da poter utilizzare lo smartphone per diversi giorni senza doverlo caricare, una situazione che potrebbe presentarsi se lavorate spesso fuori casa o se vi piace avventurarvi in mezzo alla natura con trekking o hiking.

Il comparto fotografico vi assicura la possibilità di catturare ogni momento con una qualità elevata grazie al sensore principale da 100 megapixel e a un sensore frontale da 32 megapixel per selfie di tutto rispetto. Non mancano le funzioni di ottimizzazione delle immagini e la possibilità di registrare video in 4K, per rivivere le vostre avventure in altissima definizione.

In attesa di scoprire il prezzo di lancio potete partecipare al giveaway che mette in palio ben 5 unità di CUBOT KINGKONG X. Trovate le istruzioni per la partecipazione visitando il link sottostante.

