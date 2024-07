La MIUI di Xiaomi è ricca di funzionalità, ma il rovescio della medaglia è la pubblicità. La società permette agli utenti di disinstallare le app predefinite e di disattivare i consigli sugli acquisti all’interno di app specifiche, ma queste possibilità non sono immediatamente visibili, in quanto l’azienda guadagna tramite gli annunci nella MIUI, ora HyperOS.

Ora sembra che Xiaomi stia testando un singolo interruttore per disattivare le pubblicità a livello di sistema in HyperOS.

Xiaomi potrebbe permettere di disattivare la pubblicità in HyperOS con un interruttore

La funzionalità che permette di disattivare tutti gli annunci pubblicitari in tutto il sistema con un solo interruttore è stata individuata in una build di prova di HyperOS in esecuzione su un’unità Xiaomi 13 Pro.

Probabilmente Xiaomi ha ascoltato il feedback degli utenti e quindi ha deciso di iniziare a testare un nuovo interruttore per disattivare gli annunci a livello di sistema, in modo da semplificare l’intero processo e offrire un controllo migliore sull’esperienza di utilizzo dei dispositivi che eseguono HyperOS.

Tuttavia il rapporto non menziona alcuna tempistica di implementazione per questa novità, inoltre sottolinea che al momento non è chiaro se il pulsante di attivazione/disattivazione della pubblicità verrà aggiunto in modo permanente in HyperOS e se verrà rilasciato in regioni specifiche.