Aria di cambiamenti per Xiaomi, che nel corso della giornata di oggi ha annunciato diverse modifiche alla strategia di sviluppo di HyperOS, il suo nuovo sistema operativo proprietario progettato per tutti i suoi dispositivi mobile, comprendendo smartphone, tablet e quant’altro. Entrando maggiormente nei dettagli, la compagnia cinese ha rinnovato in maniera radicale la strategia di sviluppo per il suo nuovo sistema operativo, sostituendo la versione Development e introducendo per l’occasione la versione Beta, che lo andrà a sostituire integralmente.

Non si tratta solo di un semplice cambiamento di nome, dal momento che il nuovo programma Beta garantirà un’esperienza di gran lunga migliore, in termini di usabilità e navigabilità, rispetto al passato. Fino ad oggi, infatti, la versione Development di HyperOS presentava diversi bug e glitch al suo interno, diventando un’esperienza tutt’altro che piacevole per gli utenti.

Nel caso della versione Beta, al contrario, i tester avranno modo di provare le nuove funzionalità introdotte, con la possibilità al contempo di ricevere continui aggiornamenti correttivi durante il “cammino” verso la versione finale, destinata al grande pubblico.

Il piano di Xiaomi

Stando a quanto recentemente dichiarato dalla stessa Xiaomi, il giro di boa per la versione Development è previsto entro la fine di agosto. Gli utenti che hanno già aderito al programma avranno la possibilità di aggiornare il sistema operativo alla versione ufficiale, senza il rischio di perdere dati di alcun tipo.

Si tratta a tutti gli effetti di una situazione totalmente vantaggiosa da entrambe le parti: gli utenti avranno la possibilità di godere di versioni di gran lunga più stabili del sistema operativo, e al contempo Xiaomi potrà ricevere rapidi feedback dagli stessi beta-tester, riuscendo così a migliorare sensibilmente HyperOS. Il primo reclutamento per le versioni Beta è verosimilmente previsto nel quarto trimestre del 2024, subito dopo la cessazione della versione Development.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.