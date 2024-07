Gli auricolari wireless sono ormai diventati un accessorio imprescindibile per la vita di tutti i giorni, soprattutto quando ci si allena fuori casa o si è in viaggio. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporvi in offerta le Google Pixel Buds Pro al minimo storico, consentendovi di risparmiare oltre 80 euro rispetto all’originale prezzo di listino consigliato dalla stessa Google: scopriamone insieme le caratteristiche principali.

Google Pixel Buds Pro: musica per le vostre orecchie

La qualità del suono di questi auricolari è garantita dalla presenza dei driver da 11 millimetri e dall’equalizzatore, che regalano una buona esperienza ad ogni volume. Tra le caratteristiche maggiormente apprezzate troviamo la cancellazione attiva del rumore, che grazie alla tecnologia Silent Seal consente di eliminare selettivamente i rumori dell’ambiente circostante, così da godere appieno del contenuto multimediale in riproduzione in quel momento.

Il design degli auricolari regala un buon comfort per le orecchie, risultando completamente stabili anche durante le sessioni di allenamento più intenso. Alcuni sensori presenti in corrispondenza degli auricolari aumentano la comodità riducendo la sensazione di orecchio tappato.

Gli auricolari prevedono inoltre l’integrazione con Google Assistant, l’assistente vocale di Google: l’utente ha dunque la possibilità di chiedere indicazioni stradali, rispondere a SMS o chiamate e gestire la musica con il semplice ausilio della propria voce.

Apprezzata anche la possibilità di passare automaticamente da un dispositivo compatibile all’altro: è possibile ad esempio ascoltare i propri brani musicali preferiti in riproduzione sul notebook, per poi rispondere successivamente alle chiamate in arrivo dal proprio smartphone.

Gli auricolari wireless Google Pixel Buds Pro sono disponibili in offerta al minimo storico nella loro colorazione Corallo a soli 126,96 euro.

Acquista Google Pixel Buds Pro (colorazione Corallo) a 126,96€ su Amazon

In alternativa, per un look più classico, gli auricolari sono disponibili anche nella colorazione Antracite, che presenta un prezzo leggermente superiore al minimo storico, pari in questo caso a 144,31 euro.

Acquista Google Pixel Buds Pro (colorazione Antracite) a 144,31€ su Amazon