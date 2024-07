Alla fine di maggio è stato presentato ufficialmente Redmi Pad Pro 5G, tablet che ha fatto già il suo esordio in Cina e che ora si prepara a sbarcare anche negli altri mercati.

La conferma arriva direttamente dal sito globale di Xiaomi, nel quale il nuovo tablet è finalmente apparso, con una pagina dedicata alle sue principali caratteristiche (la trovate seguendo questo link).

Redmi Pad Pro 5G sul sito globale di Xiaomi

Ricordiamo quelle che sono le caratteristiche del nuovo tablet di Redmi:

display LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K (2.560 × 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 180 Hz, luminosità di picco fino a 600 nit, Dolby Vision e protezione Corning Gorilla Glass 3

processore octa core Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (fino a 2.4 GHz) con GPU Adreno 710

6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2), espandibile via MicroSD fino a 1,5 TB

supporto Dual SIM

fotocamera posteriore da 8 megapixel

fotocamera anteriore da 8 megapixel

connettività 5G, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo

sensore a infrarossi

quattro altoparlanti, due microfoni e Dolby Atmos

batteria da 10.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

dimensioni: 280 × 181,85 × 7,52 mm

peso: 566 grammi

In particolare, sul sito di Xiaomi vengono messi in risalto l’ampio display, la grande batteria, le prestazioni del processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, i quattro altoparlanti Dolby Atmos, il design curato sin nei minimi dettagli, i vari accessori ufficiali e le potenzialità garantite dalla piattaforma HyperOS (inclusa l’interconnettività con altri device), caratteristiche che rendono questo dispositivo adatto sia in ambito multimediale che lavorativo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire quando Redmi Pad Pro 5G sarà effettivamente disponibile in Italia e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.