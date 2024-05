A distanza di poche ore dalla conferma dell’imminente lancio di Redmi Pad Pro 5G è arrivato il momento dell’ufficialità: il popolare produttore asiatico, infatti, ha annunciato che il tablet è ora disponibile in Cina.

Nessuna grande sorpresa rispetto alla versione solo WiFi già disponibile, eccezion fatta ovviamente per il supporto alla connettività 5G e per la possibilità di usare ben due SIM (senza rinunciare ad una scheda MicroSD).

Le caratteristiche di Redmi Pad Pro 5G

Nessuna novità per quanto riguarda il design rispetto al modello già disponibile, arrivato anche in Italia nei giorni scorsi.

Questa è la dotazione tecnica di Redmi Pad Pro 5G:

display LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K (2.560 × 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 180 Hz, luminosità di picco fino a 600 nit, Dolby Vision e protezione Corning Gorilla Glass 3

processore octa core Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (fino a 2.4 GHz) con GPU Adreno 710

6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2), espandibile via MicroSD fino a 1,5 TB

supporto Dual SIM

fotocamera posteriore da 8 megapixel

fotocamera anteriore da 8 megapixel

connettività 5G (bande n1/3/5/8/28a/41/77/78), Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo

sensore a infrarossi

quattro altoparlanti, due microfoni e Dolby Atmos

batteria da 10.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

dimensioni: 280 × 181,85 × 7,52 mm

peso: 566 grammi

Dal punto di vista software, infine, il nuovo tablet di Redmi arriva sul mercato con l’interfaccia HyperOS basata su Android 14.

Redmi Pad Pro 5G è disponibile in Cina nel solo colore grigio scuro ma in occasione del lancio globale potrebbe arrivare anche in altre colorazioni (restiamo in attesa di informazioni ufficiali al riguardo).

Il prezzo della versione 6/128 GB è pari al cambio a circa 250 euro mentre quella 8/256 GB viene venduta ad un prezzo pari al cambio a circa 300 euro.