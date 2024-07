Alla ricerca di un nuovo tablet Android dal prezzo particolarmente contenuto, ma comunque completo e dotato di buone specifiche tecniche? Potrebbe fare al caso vostro il modello attualmente in offerta su Amazon, che può contare su un coupon e che viene proposto con tanto di tastiera: si tratta di Blackview Tab 90, acquistabile a poco più di 100 euro.

Prezzo piccolo piccolo per questo tablet Android con tastiera

Non è semplice trovare un tablet Android con schermo da almeno 10 pollici e dal prezzo di vendita contenuto, ma Blackview ci prova con il suo Tab 90: il dispositivo offre un ampio display IPS da 11 pollici a risoluzione 1280 x 800 con certificazione Widevine L1 (per lo streaming in alta definizione) e viene mosso dal SoC Unisoc T606 con CPU octa-core, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4X (espandibile fino a 12 GB con RAM virtuale) e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB).

La batteria è da 8200 mAh e secondo il produttore garantisce fino a 432 ore di standby, 37 ore di chiamate, 15 ore di musica o 7 ore di navigazione web. Non abbiamo eccellenze nel comparto fotografico, ma sono comunque presenti un sensore posteriore da 13 MP e un sensore anteriore da 8 MP, con possibilità di registrare video fino a 1080p.

A bordo c’è la più recente versione del robottino, ossia Android 14, con un software dotato di alcune funzionalità pensate per migliorare il multitasking, come Schermo diviso. Lato connettività, segnaliamo la presenza del Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e del Bluetooth 5.0, ma anche della porta USB Type-C (per la ricarica cablata da 10 W) e della porta per il jack audio da 3,5 mm. A disposizione anche doppi altoparlanti Dual Smart Box.

Blackview Tab 90 viene proposto in promozione su Amazon nella colorazione grigia con inclusa la tastiera a 159,99 euro, ma in queste ore è disponibile un coupon da 50 euro (attivo fino al 7 luglio 2024, salvo esaurimento) che vi consente di acquistarlo a 109,99 euro, con spedizione gratuita. A questo prezzo è difficile trovare di meglio, considerando anche la tastiera: se siete interessati potete seguire il link qui in basso.

Acquista Blackview Tab 90 con tastiera in offerta