Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo ad un grandissimo successo delle eSIM, che vengono sempre più supportate da parte dei nuovi modelli di smartphone: per chi non lo sapesse, si tratta a tutti gli effetti di una SIM virtuale, che consente agli utenti di attivare offerte telefoniche senza essere necessariamente in possesso di una SIM fisica da inserire all’interno del proprio smartphone, bensì con l’utilizzo di un codice QR da scansionare. Proprio alla luce di questo la celebre compagnia telefonica ho. Mobile (di cui Vodafone possiede il 100% delle quote) ha recentemente presentato un’offerta molto interessante riservata in particolar modo ai suoi nuovi clienti: scopriamone insieme i dettagli.

ho. Mobile: la novità di luglio

A partire dal mese corrente di luglio, infatti, il costo d’attivazione previsto per l’eSIM è notevolmente ridotto, permettendo così a molti più clienti di accedere ai suoi piani d’abbonamento. Se infatti fino ad oggi il costo una tantum previsto per l’attivazione era di 4.99 euro, questo è fortunatamente diminuito a 1.99 euro. A mantenersi inalterato in questo caso è invece il costo di attivazione della singola offerta, fisso a 2.99 euro, risultando in un costo totale pari a 4.98 euro.

I nuovi clienti avranno dunque la possibilità di scegliere liberamente tra l’utilizzo della SIM fisica, completamente gratuita, e la eSIM, a patto di pagare una tantum il costo d’attivazione. In quest’ultimo caso il processo di riconoscimento e identificazione dell’intestatario è davvero semplice, dal momento che l’app ho.Mobile supporta lo SPID, consentendo così l’attivazione dell’eSIM in poco meno di 5 minuti.

Leggermente diversa la situazione per coloro che hanno già precedentemente aderito a ho.Mobile e in possesso di una SIM fisica: essi avranno infatti la possibilità di sostituire direttamente la SIM fisica con la eSIM, al costo una tantum di soli 9.99 euro. Il processo può essere effettuato in maniera semplice e intuitiva attraverso l’apposita app di ho. Mobile, scaricabile gratuitamente dagli store mobile.

Vi raccomandiamo infine di verificare preventivamente la compatibilità del proprio smartphone con il supporto eSIM. Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori offerte da parte di ho. Mobile, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.