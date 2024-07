Samsung ha annunciato l’aggiornamento di SmartThings, l’applicazione con la quale controllare i dispositivi elettronici e gli elettrodomestici della propria casa. Le principali novità di questo update riguardano il supporto con lo standard Matter 1.2, così come l’introduzione di un nuovo Hub Manager e delle modifiche all’interfaccia utente.

Come cambia Samsung SmartThings

Una delle novità più importanti è sicuramente l’integrazione dello standard Matter 1.2 SDK. SmartThings, infatti, è la prima piattaforma per la smart home compatibile con questo standard, ancora prima di Google Home, Apple Home o Amazon Alexa. Questo aggiornamento permetterà di offrire un’esperienza di sviluppo più semplice e fluida. Nonostante l’annuncio sia stato dato il 1 luglio l’aggiornamento dell’applicazione arriverà solamente alla fine dell’estate e sarà utile anche per il controllo di dispositivi di terze parti. Anche perché a oggi nessun prodotto Samsung supporta lo standard Matter 1.2.

L’aggiornamento di Samsung SmartThings aggiunge più dispositivi da associare all’ecosistema: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, condizionatori d’aria, ventilatori, purificatori d’aria, robot aspirapolvere e altro ancora.

L’altro grande miglioramento apportato da questo update è legato al nuovo Hub Manager. Samsung parla di una maggior affidabilità dell’hub centralizzato tramite il quale gli utenti potranno creare gruppi con i quali configurare l’infrastruttura dei dispositivi intelligenti della propria casa. C’è anche la possibilità di utilizzare Hub Backup per creare degli hub secondari nel caso in cui quello primario dovesse avere dei problemi. Inoltre gli utenti riceveranno assistenza in caso di problemi e la possibilità di trasferire le configurazioni del dispositivo, le impostazioni di rete e altre informazioni importanti.

A breve arriverà anche Shareable Routines, la funzione con la quale condividere le proprie routine con amici, familiari o ospiti tramite la semplice scansione di un QR Code. Queste routine condivisibili possono riguardare una serie di dispositivi che si accendono e avviano in sequenza in orari specifici o quando si compiono determinate azioni.

Oltre a questi aggiornamenti più significativi l’ultimo update di Samsung SmartThings prevederà anche un miglioramento dei controlli del dispositivo, la presenza di schede dei dispositivi più grandi così da fornire più controlli e la possibilità di creare una pagina di controllo per ogni singolo dispositivo così da semplificare la personalizzazione delle impostazioni (la luminosità della luce, il volume della TV, eccetera). All’interno dell’app verranno previste anche notifiche per segnalare quando la batteria di un dispositivo si sta scaricando (quando arriva sotto al 15%) e diverse novità per aiutare gli utenti a ridurre il consumo energetico.

Se l’integrazione con il Matter 1.2 apre diverse opportunità si sta già iniziando a parlare della release 1.3 che supporterà altri elettrodomestici come le asciugatrici e le stufe ma anche i caricabatterie per le auto elettriche.