Opensignal ha recentemente pubblicato un nuovo rapporto, aggiornato al mese di giugno 2024, in cui sono emersi interessanti dati sull’esperienza di banda larga 5G FWA in Italia, mettendo a confronto gli operatori che offrono questo tipo di servizio sul nostro territorio.

Attualmente in Italia ci sono cinque operatori che offrono una connessione a banda larga tramite tecnologia 5G FWA: EOLO, Fastweb, Linkem, Vodafone e WindTre. Di questi, soltanto EOLO e Linkem utilizzano la loro tecnologia 5G esclusivamente per connessioni FWA, mentre gli altri tre operano reti 5G condivise con i clienti mobili.

Cosa è la FWA e quali sono i vantaggi

La tecnologia 5G FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, è una tecnologia di accesso a banda larga o ultralarga che utilizza la connessione wireless per fornire una connessione ad internet ad alta velocità agli utenti. A differenza delle tradizionali connessioni via cavo, come può essere per esempio la fibra ottica, la FWA si basa su una connessione wireless stabile per trasmettere dati tra il provider e l’utente.

Per funzionare, la tecnologia si basa su una stazione radio base, generalmente installata in posizioni elevate e collegata attraverso cavi in fibra ottica, che genera un segnale radio in tutte le direzioni. Presso l’abitazione dell’utente che decide di utilizzare questo tipo di servizio viene poi installato un ricevitore, idealmente sul balcone o sul tetto dell’edificio, orientato verso la stazione radio più vicina per captare il segnale nel modo più stabile possibile.

Questo ricevitore viene poi collegato, tramite appositi cavi, ad un router posizionato all’interno dell’abitazione, che avrà infine il compito di dispensare la connessione ad internet all’utente. Il principale vantaggio della FWA è innanzitutto la copertura più ampia, che consente di utilizzare la tecnologia anche in zone rurali dove è più difficile installare soluzioni cablate tradizionali.

La tecnologia 5G FWA può contare inoltre su costi ridotti rispetto ad altre soluzioni, dovuti principalmente alla più facile implementazione di questo tipo di servizio, dato che costruire una rete del genere impiega sicuramente meno tempo rispetto all’installazione di cavi sotterranei.

I risultati del rapporto di Opensignal

Stando al rapporto di Opensignal, Fastweb ed EOLO sono i provider italiani che offrono le velocità più rapide sulla rete 5G FWA nel nostro Paese, con velocità medie di download comprese tra 66,1 e 70,1 Mbps e velocità medie di upload comprese tra 26,3 e 27,7 Mbps. Si tratta di velocità in media più rapide rispetto a quelle sperimentate dagli utenti su connessioni xDSL/FTTC (fibra fino all’armadio) in Italia, ferme intorno ai 54,4 Mbps. Nel caso delle connessioni xDSL/FTTH (fibra fino a casa), invece, le velocità medie in Italia restano superiori rispetto a tutte quelle offerte dai provider FWA.

Analizzando invece i test effettuati sulla stabilità del servizio attraverso una metrica che Opensignal chiama “Consistent Quality”, è emerso che EOLO, WindTre e Vodafone hanno superato le soglie di qualità nel 77% dei test, superando la media del 73% delle connessioni FTTC. È però Fastweb, con più dell’86% dei test effettuati che hanno superato la soglia di qualità, a posizionarsi come il miglior operatore in termini di stabilità, garantendo un livello di stabilità del servizio superiore alla media italiana sia delle connessioni FTTC che FTTH.

Dei cinque operatori che offrono la tecnologia 5G FWA in Italia, Linkem è risultato il peggiore in termini di stabilità e di velocità di download/upload, non superando la media nazionale delle connessioni in fibra ottica.

Il rapporto evidenzia inoltre anche i progressi compiuti dai singoli operatori nel migliorare i loro servizi nel corso degli anni. Fastweb ha iniziato a collaborare con WindTre nel 2019 per la condivisione di una rete 5G e con Linkem dal 2020 per facilitare lo sviluppo del 5G FWA. Nell’ottobre del 2022 è subentrata Vodafone nel mercato, mentre l’ingresso più recente è quello di WindTre, che risale all’aprile del 2023.

Questo dimostra come, con l’aumento della domanda di connessioni internet ad alta velocità, i provider italiani continuino ad investire in questo tipo di tecnologia, per garantire una copertura sempre più ampia e una migliore esperienza. I consumatori hanno ora a disposizione una migliore selezione di opzioni di banda larga ultraveloce e spesso beneficiano della possibilità di confrontare la tecnologia 5G FWA con le tecnologie convenzionali in fibra ottica.