Oltre ad aver finalmente introdotto l’intelligenza artificiale all’interno del suo sistema operativo mobile con Galaxy AI, una delle caratteristiche di punta alla base del nuovissimo Samsung Galaxy S24 è sicuramente la funzionalità Super HDR. Essa consente infatti di restituire un’immagine molto più immersiva e coinvolgente rispetto al passato (grazie anche ad una più ampia tonalità cromatica) per ogni contenuto multimediale che viene trasmesso dall’utente, ed è ovviamente presente anche all’interno delle principali app dei social network, tra cui Facebook, Instagram e via dicendo.

Non tutti gli utenti hanno però apprezzato questa nuova funzionalità, lamentandosi di foto eccessivamente scure o luminose, e alla luce di questo Samsung ha così deciso di trovare un modo per consentire di disattivare facilmente la modalità in Super HDR su Instagram, a propria completa discrezione.

La nuova funzionalità di Samsung

Samsung Galaxy S24 è stato infatti il primo smartphone in assoluto a consentire la pubblicazione di foto in formato HDR su Instagram, ma stando a quanto riportato da diversi utenti le immagini e i video risulterebbero spesso con colori distorti e poco fedeli al contenuto originale. Sulla base di queste testimonianze la compagnia coreana starebbe valutando l’idea di inserire un toggle di attivazione / disattivazione per la funzionalità Super HDR su Instagram, in modo da restituire completa libertà decisionale all’utente finale.

A onor del vero l’opzione è già presente nell’app nativa Galleria, pertanto è una funzione che potrà essere rimossa dalla compagnia anche sull’app di Instagram con altrettanta semplicità.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) da parte della stessa Samsung con un eventuale aggiornamento dell’app di Instagram per i nuovi modelli della serie Galaxy: non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questa funzionalità, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.