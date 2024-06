In Cina sono stati ufficialmente presentati i nuovi smartphone pieghevoli Motorola della serie Razr 50. Durante l’evento organizzato da Lenovo insieme ad altre tecnologie sono stati mostrati i nuovi Moto Razr 50 e Moto Razr 50 Ultra. Il primo è il modello economico con processore Dimensity 7300X, mentre la versione Ultra è il top di gamma con processore Snapdragon 8s Gen3.

Entrambi i modelli sono già in vendita in Cina e nonostante Motorola non abbia ufficializzato le date di distribuzione a livello internazionale un lancio globale sembra comunque abbastanza imminente.

Motorola Razr 50

Partiamo dalla versione base, il Motorola Razr 50, che misura da aperto 171,3 x 73,99 x 7,25 mm per un peso di 188 g, che si presenta con un display esterno poLED QuickView da 3.6” (molto più grande rispetto a quello del Razr 40), frequenza di aggiornamento di 90 Hz, gamma di colori DCI-P3 100% e protezione Gorilla Glass Victus. Il display interno, invece, è un pOLED QuickView da 6.9” Full HD+ con luminosità di picco di 2600 nit, frequenza di aggiornamento di 10-120 Hz, HDR 10+ a 10 bit, gamma colori DCI-P3 120% e Dolby Vision.

La scocca è in alluminio (serie 6000) e prevede una fotocamera anteriore da 32 MP e quella principale da 50 MP con OIS. La fotocamera posteriore è una ultra-wide da 13 MP f/2.2 con un angolo di 120°, sostanzialmente la stessa del modello dello scorso anno. Il Motorola Razr 50 è il primo pieghevole con due schermi a utilizzare il chipset Dimensity 7300X e lavora in abbinamento al processore Cortex-A78 da 4×2,5 GHz e il Cortex-A55 da 4×2,0 GHz e GPU Mali-G615 con HyperEngine interno che assicurano una grafica potente.

Il Motorola Razr 50 è un dual SIM (eSIM + nanoSIM) con lettore delle impronte digitali montato lateralmente, RAM LPDDR4X da 8/12GB e spazio di archiviazione interna UFS 2.2 da 256/512GB. La connettività è assicurata dal 5G SA/NSA, il dual 4G VoLTE, il WiFi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), il Bluetoot 5,4, l’USB Type-C e il GPS GLONASS, Galileo e QZSS. Il comparto audio, invece, prevede altoparlanti stereo e Dolby Atmos.

La batteria è da 4200 mAh e supporta la ricarica wireless da 15 W (quella cablata è da 30 W) e viene distribuito con sistema operativo Android 14 con l’interfaccia personalizzata Motorola. Il Motorola Razr 50 sarà disponibile nei colori Pantone Steel Wool, Pumice Stone e Arabesque e tutti prevedono finiture posteriori in pelle vegana. Due le configurazioni disponibili: 8/256GB (475€ circa) e 12/512 GB (515€ circa).

Motorola Razr 50 Ultra

Passando al Motorola Razr 50 Ultra, il top di gamma della serie. Su questo smartphone, che aperto misura 171,42 x 73,99 x 7×09 mm per un peso di 189 g, troviamo uno smartphone pieghevole che offre uno schermo esterno più grande e con cornici più sottili rispetto al Rax 40 Ultra dello scorso anno. Questo è un display QuickView pOLED da 4” con risoluzione 1080p, supporto all’HDR10+, frequenza di aggiornamento variabile di 1-165 Hz, gamma di colori DCI-P3 100% e protezione Gorilla Glass Victus.

Il display interno, invece, è un FlexView FHD+ pOLED da 6.9” con una gamma di colori DCI-P3 120% con una frequenza di aggiornamento variabile 1-165 Hz, luminosità massima di 3000 nit, frequenza di campionamento touch di 360 Hz e Dolby Vision. Dietro c’è una fotocamera con sensore da 32 MP e obiettivo af/2,4. La fotocamera principale ha un doppio sensore con obiettivo principale da 50 MP f/1,7 e teleobiettivo da 50 MP f/2,0 con zoom ottico 2x.

Le altre caratteristiche tecniche del Motorola Razr 50 Ultra prevedono RAM LPDDR5X da 12 GB con memoria interna UFS 4.0 da 256 GB o 512 GB, doppia SIM (eSIM + nanoSIM), audio USB Type-C, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, lettore di impronte digitali laterale e connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, WiFi 6E 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, GPS, NFC, USB Type C e Bluetooth 5.3.

Su questo device troviamo una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless da 15 W e un livello di resistenza all’acqua (anche se per pochi secondi) IPX8. Lato software troviamo Android 14 con Moto MyUX. Tre i colori Pantone disponibili per il Motorola Razr 50 Ultra: Dill, Navy Blazer e Peach Fuzz. Due le versioni: 12/256 GB (730€ circa) e 12/512GB (800€ circa).