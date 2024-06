Sembra che sia sempre più vicina la presentazione ufficiale dei prossimi dispositivi pieghevoli del produttore alato, Motorola Razr 50 Ultra e Motorola Razr 50 sono entrambi già stati protagonisti di alcune indiscrezioni nelle ultime settimane, abbiamo visto per esempio come il fratello maggiore della famiglia abbia fatto visita a TENAA e 3C per ottenere le consuete certificazioni, così come abbiamo visto le prime immagini del fratello minore.

Oggi invece, grazie ai colleghi di smartprix, possiamo farci un’idea più precisa sulle tempistiche di arrivo dei prossimi smartphone pieghevoli Motorola.

Ecco quando dovrebbero arrivare i prossimi Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, lo scorso anno, Motorola avesse presentato gli smartphone pieghevoli dell’attuale generazione all’inizio del mese di giugno; quest’anno l’azienda sembra non aver rispettato le medesime tempistiche considerando che siamo già a metà mese, ma pare che non dovremo aspettare ancora molto.

Secondo quanto condiviso dai colleghi già citati, che fanno riferimento ad una fonte ben informata, Motorola dovrebbe presentare ufficialmente Razr 50 e Razr 50 Ultra all’inizio del mese prossimo, con disponibilità per i mercati internazionali entro un paio di settimane dalla presentazione.

Non ci sono al momento novità circa le specifiche tecniche dei due dispositivi, motivo per cui fanno ancora fede le precedenti indiscrezioni in merito. Rinfreschiamoci la memoria riguardando quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei due smartphone.

Motorola Razr 50 Ultra:

Display interno: OLED da 6,9 pollici, 2640 x 1080

Display esterno: 3,6 pollici

SoC: Snapdragon 8s Gen 3

Memorie: 12 GB di RAM + 256 GB di archiviazione interna

Fotocamere posteriori: 50 MP grandangolare + teleobiettivo da 50 MP (zoom ottico 2x).

Fotocamera frontale: 32 MP

Batteria: 4.000 mAh

USB-C e ricarica wireless

supporto eSIM

Certificazione IPX8

Android 14

Lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale

Funzionalità di acquisizione di foto/video AI e modifica AI

Colorazioni: Midnight Blue, Spring Green e Hot Pink

Motorola Razr 50:

Display interno: OLED da 6,9 pollici, 2640 x 1080

Display esterno: 3,6 pollici

SoC: MediaTek Dimensity 7300X 5G

Memorie: 8 GB di RAM + 256 GB di archiviazione interna

Fotocamere posteriori: fotocamera principale da 50 MP, fotocamera ultrawide da 13 MP

Fotocamera frontale: 13 MP

Batteria: 4.200 mAh

USB-C

Android 14

Anche per quel che concerne i presunti prezzi di vendita non ci sono novità di sorta, secondo quanto precedentemente trapelato il modello base dovrebbe avere un costo di circa 899 euro, mentre servirebbe un esborso di circa 1.200 euro per il modello Ultra. Tra qualche settimana dovremmo avere tutte le eventuali conferme del caso.

In copertina Motorola Razr 40 Ultra