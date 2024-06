Mancano poco più di due settimane al tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked, evento in occasione del quale il colosso coreano presenterà i suoi nuovi smartphone pieghevoli: stiamo parlando dei Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Entrambi i device sono da settimane al centro di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le loro principali caratteristiche e nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli relativi al possibile prezzo del modello più piccolo.

Quanto potrebbe costare in Europa Samsung Galaxy Z Flip6

Stando a quanto è stato rivelato da un rivenditore online, la versione con 256 GB di memoria di archiviazione di Samsung Galaxy Z Flip6 dovrebbe essere venduta in Europa a 1.339,99 euro mentre quella con 512 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduta a 1.466,99 euro.

Tanto per fare un paragone, Samsung Galaxy Z Flip5 lo scorso anno è stato lanciato nel nostro Paese a 1.249 euro nella versione 8/256 GB e a 1.369 euro in quella 8/512 GB.

In sostanza, nel caso in cui tale aumento di prezzo dovesse essere confermato, il nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano potrebbe costare circa 100 euro in più rispetto alla precedente generazione.

Resta da capire come potrebbe essere accolto dagli utenti un eventuale incremento di prezzo di questo tipo anche se, stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung Galaxy Z Flip6 dovrebbe poter vantare alcuni importanti miglioramenti, come una batteria più grande (4.000 mAh invece di 3.700 mAh), un processore più veloce (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy) e una fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel (con apertura f/1.8 e PDAF).

Restiamo in attesa di scoprire se tali prezzi saranno confermati pure in Italia (anche considerando il fatto che le tasse locali potrebbero generare differenze tra un Paese e l’altro).