Nell’ottica di un test su vasta scala, Google ha provato per diverso tempo l’eventuale supporto per giochi con denaro reale su Play Store.

Secondo il programma del colosso tecnologico, lo sviluppo del progetto pilota avrebbe previsto l’ampliamento dei test in territori come Brasile, India e Messico nel corso dell’ormai imminente mese di luglio. A quanto pare, però, Google sembra aver tirato il freno a mano, congelando i suoi programmi.

Stando a quanto riportato da TechCrunch, le intenzioni del colosso tecnologico ha dovuto frenare in virtù della difficile suddivisione in categorie dei videogiochi coinvolti e dei vari regolamenti locali. Prima di incorrere in problemi normativi, dunque, Google ha deciso di fermare il tutto per studiare al meglio i passi successivi da compiere.

Giochi con denaro reale: Google non molla la presa nonostante le difficoltà

Un portavoce dell’azienda di Mountain View, durante una sua dichiarazione, ha affermato come per implementare app con vincite in denaro senza un sistema di licenze unificato è più difficile del previsto. Per bilanciare lavoro degli sviluppatori e sicurezza degli utenti, dunque, Google ha deciso di prendere maggior tempo rispetto a quanto previsto inizialmente.

La società ha dunque ribadito le sue intenzioni, confermando come il progetto che riguarda i giochi con denaro reale non è chiuso in via definitiva. A tal proposito, infatti, il programma pilota attivo sul territorio indiano continuerà in modo regolare. Tenendo conto dell’enorme bacino d’utenza ciò è tutt’altro che trascurabile. Non è invece ancora chiaro quali siano le intenzioni negli altri stati dove Google era in procinto di effettuare i test.

Il brusco stop, tra l’altro, non sembra interessante lo sviluppo di una nuova struttura interna a Play Store, che dovrebbe capace di accogliere questo tipo di app così delicate. A tal proposito, per esempio, si parla di una nuovo sistema di commissioni, di cui l’azienda non ha però ancora rivelato particolari dettagli.