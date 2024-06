Samsung sta per lanciare il suo primo smartwatch “Ultra”, il Galaxy Watch Ultra, al prossimo evento Unpacked che si terrà a Parigi il prossimo mese. Alcune voci non ufficiali indicano che il Galaxy Watch Ultra potrebbe costare intorno ai 700 dollari negli USA, un prezzo che lo posiziona notevolmente sopra il Galaxy Watch 5 Pro.

I prezzi europei per il Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7 e Galaxy Buds 3 sono stati svelati online da alcuni leak; il Galaxy Watch Ultra avrà un costo simile anche in Europa. Infatti, su vari siti e-commerce sono state individuate alcune inserzioni per quanto riguarda i prossimi dispositivi indossabili di Samsung in uscita, dove emerge che il Galaxy Watch Ultra potrebbe essere acquistabile ad un prezzo compreso tra € 689,00 e € 699,00. Questo prezzo si avvicina notevolmente a quello del primo Apple Watch Ultra lanciato nel 2022, confermando il posizionamento premium del dispositivo sul mercato degli smartwatch.

Acquistare gli indossabili di Samsung sarà un affare costoso

Secondo tutte queste indiscrezioni, ottenere le versioni top di gamma degli ultimi dispositivi indossabili di Samsung, sarà davvero una spesa molto costosa. Attualmente il Galaxy Watch7 è fissato a € 319,00 per la variante bluetooth da 40 mm e a € 349,00 per quella da 44 mm. I Galaxy buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro, invece, rispettivamente a 229 e 319 euro. Questi prezzi potrebbero essere sicuramente non accurati e quindi provvisori, ma ricordiamo che manca meno di un mese al lancio ufficiale di questi prodotti, ed in questi casi è molto probabile che i prezzi provvisori si avvicinino di molto a quelli reali.

In poche parole, se sai pensando ai top di gamma degli indossabili che Samsung sta per lanciare a luglio, preparati a tirare fuori un bel gruzzolo. Sembrerebbe anche che il Galaxy Z Fold 6 costerà circa 100 dollari in più rispetto al Galaxy Z Fold 5 e a tutti i modelli precedenti, quindi forse è il momento di iniziare a mettere da parte qualche soldino.