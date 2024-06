Gli aggiornamenti per gli smartphone Android non si fermano mai, e in queste ore tocca a Samsung, OnePlus e Redmi con alcuni modelli di fascia media e medio-alta: più precisamente, ci sono novità in distribuzione per Samsung Galaxy A25 5G, Galaxy S23 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy A14, OnePlus 9R e Redmi Note 11. Andiamo insieme a scoprire i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento One UI 6.1 per Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G accoglie in queste ore l’aggiornamento alla One UI 6.1 a partire dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud: i firmware in distribuzione sono rispettivamente A256USQU3BXE5 e A256NKSU2BXE5, che si “fermano” alle patch di sicurezza di maggio 2024.

Visto che si tratta di smartphone di fascia media, non sono purtroppo state incluse le funzionalità Galaxy AI che hanno debuttato lo scorso gennaio sulla serie Samsung Galaxy S24. Come abbiamo visto, almeno per il momento il produttore le sta limitando ai prodotti di fascia alta. Le novità sono comunque consistenti e includono miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health, in Samsung Wallet e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo.

Non dovrebbe mancare molto all’avvio del rollout per l’Europa: vi terremo aggiornati sulla distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy A53 5G e Galaxy A14

Restiamo in casa Samsung perché ci sono aggiornamenti anche per Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy A53 5G e Galaxy A14. Tutti e tre gli smartphone stanno accogliendo le patch di sicurezza di giugno 2024: come indicato dal più recente bollettino di sicurezza diffuso da Samsung, le patch integrano la correzione a 37 vulnerabilità CVE, comuni al sistema operativo (nessuna di livello critico), sommate ad altre 22 di tipo SVE, ossia specifiche per i dispositivi del produttore (una sola di livello critico). Non sembra siano incluse ulteriori novità: i changelog parlano solo di miglioramenti generici e di bugfix.

Galaxy S23 e Galaxy A53 5G stanno ricevendo in Italia i firmware S711BXXS3CXE9 e A536BXXSAEXF1, mentre Galaxy A14 sta ricevendo la versione A145FXXU6CXF1 in alcuni Paesi.

Novità aggiornamento OnePlus 9R

OnePlus 9R si aggiorna a OxygenOS 14.0.0.601, che include le patch di sicurezza di giugno 2024 e altre novità. La versione in distribuzione è la LE2101_14.0.0.601(EX01) e porta con sé miglioramenti di stabilità e i seguenti cambiamenti:

aggiunto un layout orizzontale per l’orologio nella schermata di blocco;

ora è possibile regolare il volume nei quick settings;

ora è possibile scegliere di non mostrare la traccia durante l’inserimento della sequenza della schermata di blocco;

ora è possibile regolare le dimensioni di una finestra mobile trascinandone la parte inferiore e scorrendo verso l’alto per chiudere una mini finestra.

La distribuzione è partita dall’India e come sempre procederà in modo graduale.

Novità aggiornamento Redmi Note 11

Aggiornamento in distribuzione per Redmi Note 11: la nuova versione di HyperOS è la OS1.0.5.0.TGCMIXM e integra le patch di sicurezza di giugno 2024. In più, con il nuovo firmware sono state perfezionate le prestazioni dello smartphone, con piccoli passi avanti nell’efficienza, nella rapidità e nella stabilità complessiva del sistema.

L’update arriverà a livello globale nel giro di qualche giorno, raggiungendo tutti i Redmi Note 11.

Come aggiornare Samsung Galaxy A25 5G, S23 FE, A53 5G, A14, OnePlus 9R e Redmi Note 11

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy A25 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A14 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Eventualmente potete utilizzare Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC. Per controllare la presenza di novità su OnePlus 9R, potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre su Redmi Note 11 potete invece andare in “Impostazioni > Info sistema” e premere sul logo HyperOS in alto al centro.

Avete già installato i nuovi update?