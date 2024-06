Gmail rientra senza dubbio tra i servizi a cui Google tiene maggiormente e il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al suo miglioramento, introducendo piccole modifiche grafiche o nuove funzioni che possano garantire agli utenti nel complesso un’esperienza sempre più piacevole e personalizzabile.

Una delle ultime novità introdotte è rappresentata da una comoda barra degli strumenti avanzata che viene visualizzata nel momento in cui si apre un messaggio e consente di avere un accesso immediato ad alcune importanti opzioni.

Una comoda novità per il client Web di Gmail

Gli utenti Gmail, nel momento in cui aprono un messaggio, nella barra degli strumenti in alto possono vedere le scorciatoie per alcune azioni determinate, come Archivia, Segnala come spam, Elimina, Segna come da leggere e Sposta in, con tutte le restanti possibili opzioni inserite nel menu di overflow.

Sempre nel menu di overflow è stata aggiunta una nuova voce, ossia Passa alla barra degli strumenti avanzata, che consente agli utenti di visualizzare alcune opzioni aggiuntive, come Posticipa, Aggiungi a Tasks ed Etichette. In questa visualizzazione, all’interno del menu di overflow troviamo le seguenti opzioni: Segna come da leggere, Segna come importante, Aggiungi a Speciali, Crea evento, Filtra i messaggi di questo tipo e Disattiva.

Si tratta, nel complesso, di una piccola modifica che potrebbe essere apprezzata dagli utenti che desiderano avere più controllo sulle opzioni immediatamente visualizzabili, rendendo più immediata la loro selezione.

Allo stato attuale questa modifica è ancora in fase di distribuzione (viene implementata da Google con un update lato server) e non è disponibile a livello globale. Al primo accesso dopo la sua implementazione, è lo stesso client ad avvisare gli utenti della novità:

A coloro che ancora non viene mostrata non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.