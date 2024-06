Ripartono un po’ a sorpresa i Flash Deal di MediaWorld, promozioni allettanti della durata di poche ore. Nella giornata di oggi, 19 giugno 2024, la promozione è su Samsung Galaxy S24 Ultra e Samsung Galaxy S24 da 256 GB e grazie alla contemporanea promozione cashback di Samsung il prezzo che è possibile strappare è di quelli mai visti, vediamo i dettagli.

Samsung Galaxy S24 Ultra è al top per specifiche e aggiornamenti

Come sicuramente saprete, la serie Samsung Galaxy S24 è composta da tre modelli, e Galaxy S24 Ultra costituisce la punta di diamante: condivide alcuni aspetti con i fratelli minori Galaxy S24 e Galaxy S24+, ma alza l’asticella sotto quasi ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Contrariamente allo scorso anno, il modello Ultra è anche l’unico della serie a disporre di un SoC firmato Qualcomm e non di un Exynos.

Samsung Galaxy S24 Ultra infatti il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, supportato in questo caso da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (non espandibile). A bordo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 2600 nit. A livello fotografico propone una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Anche la batteria aumenta, spingendosi fino a 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (inversa).

Lo smartphone ha portato al debutto la One UI 6.1 e le funzionalità Galaxy AI, che in questi giorni si stanno facendo almeno in parte vedere su diversi altri modelli. A livello software, Samsung ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, come Google con i suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24 a ottimi prezzi con due promozioni

Partiamo di Samsung Galaxy S24, in versione da 256 GB, che è possibile acquistare a 699 euro anziché 989 euro. Grazie alla promozione cashback di Samsung, registrandolo sul sito dedicato dopo la consegna entro il 23 agosto, riceverete 100€ di cashback pagandolo in definitiva solo 599€.

Acquista Samsung Galaxy S24 da MediaWorld a 599€ (considerando il cashback)

Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB invece è disponibile all’acquisto a 1099€ invece di 1619€. Grazie alla promozione cashback di Samsung, registrandolo sul sito dedicato dopo la consegna entro il 23 agosto, riceverete 200€ di cashback pagandolo in definitiva 899€.

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra da MediaWorld a 899€ (considerando il cashback)

In offerta flash deal anche i Notebook meno recenti di Samsung, trovate tutti i prodotti nella pagina dedicata. Vi ricordiamo infine che la promozione MediaWorld Flash Deal termina alle ore 17:00 di oggi mercoledì 19 giugno 2024.