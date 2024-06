Come abbiamo visto, Google ha da poco rilasciato Android 15 Beta 3, facendo un ulteriore passo in avanti verso il rilascio stabile della nuova versione sistema operativo. Tra le novità, vale la pena soffermarsi su di una pensata soprattutto per Google Pixel Tablet, ma disponibile anche sugli smartphone: stiamo parlando del nuovo screensaver per la smart home, o salvaschermo per restare sui termini utilizzati da Big G.

Il nuovo salvaschermo “Controllo della casa” su Android 15 Beta 3

La distribuzione della beta 3 di Android 15 è partita in queste ore, portando la fase di sviluppo alla “Platform stability”, ossia l’ultima prima del rilascio finale. Alla versione stabile dovrebbe comunque mancare ancora qualche mese, con un rilascio previsto entro la fine dell’estate o al massimo l’inizio dell’autunno: dipenderà anche da cosa vorrà fare la casa di Mountain View con la serie Pixel 9.

In mezzo alle novità e ai perfezionamenti che abbiamo visto, risulta interessante il nuovo screensaver pensato per migliorare l’esperienza con la smart home e naturalmente con Google Home. All’interno delle impostazioni relative al salvaschermo (“Impostazioni > Display > Salvaschermo“), accanto a “Orologio“, “Colori” e alle altre opzioni è apparsa una nuova voce che consente di attivare uno screensaver studiato soprattutto per Google Pixel Tablet. Quest’ultimo è infatti un prodotto sviluppato non solo per essere utilizzato come normale tablet, ma anche come una sorta di smart display quando collegato all’apposita dock, venduta in bundle o separatamente.

Si chiama “Controllo della casa” e consente di controllare i vari dispositivi smart quando il tablet o lo smartphone risulta in ricarica oppure collegato a una dock. L’interfaccia è praticamente la stessa di quella che troviamo nei controlli rapidi di Google Home, con il vantaggio di “superare” un passaggio e fornire subito l’accesso ai preferiti: basta un tocco per accendere una luce o controllare i vari dispositivi intelligenti associati all’account.

Insomma, una gradita scorciatoia che potrebbe essere particolarmente apprezzata dai possessori di Google Pixel Tablet. Avete già installato Android 15 Beta 3 o preferite attendere il rilascio della versione stabile per testare la nuova release?