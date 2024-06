Tutto pronto per il 20 giugno, quando saranno presentati ufficialmente Realme GT 6 e Realme GT 6T in quel di Milano. I due smartphone Android stanno per arrivare, ma nell’attesa la casa cinese ha deciso di procedere con ulteriori anticipazioni: dopo quelle relative alle funzionalità di intelligenza artificiale e allo schermo, oggi tocca al cuore Qualcomm. In più, l’azienda anticipa l’arrivo delle cuffie wireless Realme Buds Air6 Pro.

Realme GT 6, GT 6T e Buds Air6 Pro stanno arrivando

Realme si appresta a ospitare l’evento di lancio globale di Realme GT 6 e Realme GT 6T, che si terrà a Milano il prossimo 20 giugno. Quest’oggi la casa cinese ha deciso di sbottonarsi ancora un po’ e di parlarci dei chipset che troveremo a bordo, entrambi firmati Qualcomm.

Realme GT 6 è alimentato dal chipset di fascia alta Snapdragon 8s Gen 3, grazie al quale riesce a raggiungere oltre 1.650.000 punti nei benchmark AnTuTu; Realme GT 6T può invece contare sullo Snapdragon 7+ Gen 3, che unisce una buona potenza all’efficienza e lo rende l’ideale per chi vuole spendere un po’ meno senza rinunciare a prestazioni e autonomia. Durante l’evento di giovedì interverrà Emiliano Sottani, Senior Director of Product Marketing di Qualcomm Europe, che illustrerà le prestazioni dei chipset: in particolare, secondo i dati dell’azienda californiana, Snapdragon 8s Gen 3 offre un aumento del 20% delle prestazioni lato CPU e del 15% lato GPU rispetto a Snapdragon 8 Gen 1.

Insieme ai due smartphone Android debutteranno le Realme Buds Air6 Pro, nuove cuffie true wireless con sistema a doppio driver Hi-Fi, woofer da 11 mm e un tweeter microplanare da 6 mm. Questa configurazione garantisce secondo l’azienda bassi profondi e ricchi e alte frequenze cristalline; non mancano il supporto alla trasmissione wireless LDAC HD, con una velocità di trasmissione in bit tre volte superiore rispetto alla trasmissione wireless tradizionale, e la certificazione Hi-Res Audio per un’esperienza audio coinvolgente e nitida.

Realme collaborerà con un gruppo di influencer del settore tech provenienti dall’India, dal Sud-Est asiatico e dal Sud America per portare sul palco della città meneghina un approfondimento dal titolo “AI for Young: Rivoluzionare le abitudini digitali dei più giovani“: si tratta di una tavola rotonda che andrà a esplorare come la tecnologia IA possa guidare l’innovazione, sviluppare il potenziale creativo e rivoluzionare i percorsi educativi e professionali.

L’evento di Milano sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube e non solo proporrà i nuovi prodotti, ma metterà in evidenza le iniziative strategiche del brand in materia di intelligenza artificiale, sottolineando l’impegno nel favorire la crescita e lo sviluppo dei giovani in tutto il mondo.

Appuntamento dunque per le 10:00 del 20 giugno 2024: siete pronti a scoprire Realme GT 6, Realme GT 6T e Realme Buds Air6 Pro?