Realme ha rivelato alcuni dettagli del suo prossimo smartphone Realme GT 6 che si preannuncia come un “AI Flagship Killer” per via delle promettenti funzionalità di intelligenza artificiale.

Realme ha annunciato tre funzionalità AI che saranno disponibili con il suo nuovo smartphone e ha rilasciato anche qualche dettaglio del design del dispositivo.

Realme GT 6 offrirà interessanti funzionalità AI

La prima funzionalità di intelligenza artificiale è la modalità AI Night Vision che produce video chiari indipendentemente da quanto sia buio l’ambiente. L’azienda ritiene che il risultato sarà come quello fornito dagli smartphone dotati di sensore da 1 pollice.

Simile alla gomma magica di Google, la seconda funzionalità è AI Smart Removal che permetterà di rimuovere oggetti dalle foto in modo intelligente semplicemente cerchiandoli. Ecco un esempio.

La terza funzionalità basata sull’intelligenza artificiale di Realme GT 6 è AI Smart Loop che punta a velocizzare la condivisione delle informazioni con altre app. Ad esempio, se l’utente copia un numero di telefono o un indirizzo gli verrà visualizzato un menu in sovrimpressione con diverse app selezionate in maniera predittiva per condividere il contenuto rapidamente.

Per quanto riguarda il design, l’azienda mostra Realme GT 6 nelle due opzioni di colore verde e argento, tuttavia si prevede che verrà lanciato anche nella colorazione viola.

Il design posteriore presenta una fascia che stacca con una tonalità più scura rispetto al colore dello smartphone.

La data di lancio di Realme GT 6 India è fissata per il 20 giugno che è anche il periodo in cui verrà lanciato a livello globale, tuttavia il design suggerisce che Realme GT 6 potrebbe effettivamente essere un rebranding di Realme GT Neo6. Inoltre si vocifera che Realme lavorerà su uno smartphone GT 6 con specifiche potenziate esclusivo per la Cina.