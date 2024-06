Montblanc Summit 3 è uno smartwatch di lusso che è stato presentato nel 2022 con Wear OS 3. Ora l’azienda ha deciso di rilanciare il prodotto rilasciando l’orologio in una nuova colorazione blu. Ecco come si presenta la nuova variante di questo smartwatch Wear OS.

Montblanc Summit 3 è disponibile nella nuova variante Glacier Blue

La nuova colorazione Glacier Blue infonde nuova vita allo smartwatch Summit 3 di Montblanc e a differenza delle versioni precedenti, la nuova variante aggiunge una bussola intarsiata sulla lunetta dell’orologio e un cinturino in pelle blu.

Sembra inoltre che la lunetta sia progettata per emettere un riflesso bicolore che varia da un blu più scuro a uno più chiaro, rendendo piacevole guardare che ore sono mentre si naviga con lo yacht.

Per il resto Summit 3 Glacier Blue è dotato di una cassa in titanio da 42 mm, un chip Snapdragon 4100+ e un display AMOLED da 1,28 pollici come le versioni lanciate due anni fa.

La variante Glacier Blue di Montblanc Summit 3 è attualmente disponibile al prezzo di quasi 1.300 euro che è ancora elevato nonostante l’hardware sia datato, ma è opinione comune che il lusso sia senza tempo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Web Montblanc.