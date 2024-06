Chi acquista uno smartphone di Google spesso non lo fa solo per il suo design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza e funzionalità esclusive.

Un esempio è rappresentato dalla popolare applicazione Fotocamera Pixel, che nelle scorse ore si è aggiornata alla versione 9.4, release che porta con sé alcune interessanti novità.

Cosa cambia con la versione 9.4 di Fotocamera Pixel

Sulla scia del Pixel Feature Drop di giugno, il team di sviluppatori di Google sta aggiornando buona parte delle applicazioni dell’azienda e nelle scorse ore è arrivato il turno di Fotocamera Pixel, che con la versione 9.4 introduce la sezione obiettivo manuale per i Google Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro e Pixel Fold.

Si tratta di una funzionalità già disponibile su Google Pixel 8 Pro e che consente agli utenti di scegliere uno dei tre obiettivi posteriori per uno scatto: toccando l’icona con l’ingranaggio delle impostazioni nell’angolo in basso a sinistra (o con uno scorrimento verso l’alto), si visualizzano le impostazioni relative alla foto e in tale schermata si troverà una nuova scheda “Pro” accanto a “Generale” con la selezione dell’obiettivo (automatica o manuale).

La pillola dello zoom sopra il pulsante di scatto viene sostituita da Ultra Wide, Wide e Teleobiettivo e, se la selezione manuale è abilitata, con il pinch to zoom sarà possibile cambiare dall’una all’altra.

C’è da precisare che, nonostante il suo nome, tale scheda non contiene i “controlli Pro” che sono stati introdotti su Google Pixel 8 Pro e che consentono agli utenti di regolare la messa a fuoco, la velocità dell’otturatore e i valori ISO.

Tra le altre novità della versione 9.4 di Fotocamera Pixel vi dovrebbero essere miglioramenti per la funzionalità HDR+ (a partire da Google Pixel 6) e lo spostamento del selettore RAW / JPEG, che passa dalle Impostazioni (all’interno della sezione Avanzate) alla scheda Pro.

La versione 9.4.103.641377609.23 di Fotocamera Pixel può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: