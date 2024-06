Uno degli aggiornamenti beta più recenti di WhatsApp per Android lanciato tramite il programma Google Play Beta fa riferimento a una funzionalità con la quale scegliere la lingua per le trascrizioni dei messaggi vocali.

Nonostante in tanti si lamentino dei messaggi vocali ogni giorno ne vengono inviati una quantità enorme. Per molti sono un fastidio (specie se lunghi), per altri una grande comodità di comunicare senza scrivere o telefonare (lasciando a chi riceve il messaggio di ascoltarlo quando vuole) o di esprimersi meglio tramite la voce rispetto a un messaggio scritto.

WhatsApp Beta 2.24.13.8: cosa prevede l’aggiornamento

Già da qualche mese (la release 2.24.7.8 di WhatsApp Beta per Android è di marzo) la nota app di messaggistica istantanea ha iniziato a lavorare sulla funzionalità tramite la quale trascrivere le note vocali. Una soluzione che migliorerà l’utilizzo di questo metodo di comunicazione, dando la possibilità di ascoltare il messaggio a chi preferisce l’audio e di leggerlo a chi preferisce il testo. Ora con la nuova release 2.24.13.8 di WhatsApp Beta per Android c’è una funzionalità che consente di cambiare la lingua.

Con questa nuova funzionalità gli utenti potranno scegliere tra le lingue disponibili. Nella versione beta rilasciata ci sono l’inglese, lo spagnolo, il portoghese (Brasile), il russo e l’hindi, ma quando la funzionalità verrà integrata in un aggiornamento ufficiale è molto probabile che verranno aggiunte anche altre lingue. Dopo aver selezionato la lingua verrà scaricato un pacchetto con il quale abilitare il processo di trascrizione.

Un po’ come già avviene con le tastiere intelligenti che consentono di tradurre in tempo reale un messaggio scritto, così questa nuova funzionalità di WhatsApp avrà anche il beneficio di superare le barriere linguistiche. Questa funzionalità, infatti, non è soltanto per coloro che non amano ascoltare un audio ma preferiscono leggere un messaggio, ma anche e soprattutto un’opportunità di comunicare esprimendosi nella propria lingua madre parlata ottenendo poi un messaggio di testo.

Ciò sarà reso possibile, come abbiamo visto, scaricando il pacchetto della lingua selezionata che consentirà l’elaborazione locale delle trascrizioni. In questo modo la crittografia end-to-end sarà preservata garantendo che nessun dato venga condiviso esternamente.