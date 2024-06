Chi acquista un dispositivo Google spesso non lo fa solo per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire, che si traduce in aggiornamenti costanti e funzionalità esclusive.

Il supporto di Google a volte si estende anche alla parte hardware e un esempio è rappresentato da un nuovo Extended Repair Program annunciato nelle scorse ore dall’azienda e relativo ad un limitato quantitativo di Google Pixel 8 che potrebbero presentare problemi al display (in particolare, la visualizzazione di linee verticali e sfarfallio).

Un aiuto agli utenti Google Pixel 8 con problemi al display

Stando a quanto è possibile apprendere dal post pubblicato dal colosso di Mountain View nel sito di supporto, in virtù di questo Extended Repair Program gli utenti potranno contare su un supporto garantito per 3 anni dall’acquisto del device.

Secondo quanto viene riportato dal produttore, il Google Pixel 8 potrebbe essere idoneo per questo programma se:

mostra una linea verticale che va dalla parte inferiore del display verso l’alto o uno sfarfallio del display

dispone di un identificatore del dispositivo (ad esempio IMEI, numero di serie, ecc.) determinato da Google o da un partner di riparazione autorizzato come idoneo per questo programma

Google precisa che le due condizioni devono essere entrambe presenti.

Il colosso di Mountain View aggiunge che i Google Pixel 8 che non sono idonei a questo Extended Repair Program potrebbero comunque essere coperti dalla normale garanzia offerta dall’azienda nel caso in cui si dovessero riscontrare problemi al display.

Per ulteriori informazioni sul supporto garantito da Google vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale (la trovate seguendo questo link).