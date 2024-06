Nella versione beta 2.24.13.4 di WhatsApp per Android è apparsa una nuova funzione in fase di sviluppo molto interessante.

Si tratta della possibilità di vedere tutti i media condivisi nelle chat di gruppo di una determinata community, il che significa che i partecipanti di quest’ultima avranno sempre a portata di mano i contenuti condivisi, che si tratti di immagini, video o quant’altro.

La seguente schermata, proposta dal sito WABetaInfo, mostra come i media dovrebbero essere visualizzati in questa sorta di “hub” delle condivisioni.

Come è facile intuire questa funzione potrebbe risultare molto utili ai membri delle community, specialmente in quelle dove vengono condivisi con frequenza contenuti come immagini, video o GIF.

Novità per i gruppi e le community: una funzione utile anche per gestire meglio lo spazio d’archiviazione

Dall’immagine è possibile inoltre notare come la funzione permette di elencare tanto i file quando i link condivisi nella chat di gruppo, rendendone molto facile l’individuazione. Dell’eventuale file viene inoltre fornito il nome del gruppo specifico in cui è stato condiviso, l’estensione e la dimensione.

Quest’ultimo parametro potrebbe risultare molto utile soprattutto per gli utenti che hanno difficoltà a gestire lo spazio di archiviazione dati sul proprio smartphone, a maggior ragione quando le condivisioni riguardano file molto voluminosi, come quando si parla di video.

Sebbene le community e i gruppi di WhatsApp non siano così comuni nel contesto lavorativo, la natura aggregativa di queste chat con più persone può tendere a disperdere risorse preziose. Questa funzionalità, come puntualizzato dal suddetto sito, è attualmente in fase di sviluppo quindi non è ancora disponibile ai beta tester.

L’introduzione che abbiamo presentato, seppur molto interessante, potrebbe essere seguita da altre che riguardano chat di gruppo e community: questo aspetto, a quanto pare, sembra essere prioritario per l’app di messaggistica gestita da Meta.