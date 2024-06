Giornata di offerte davvero niente male se state cercando un nuovo paio di cuffie true wireless. Su Amazon sono infatti disponibili ben tre modelli a prezzi da minimo storico, da tenere sicuramente in considerazione se volete prodotti di qualità: se siete disposti a spingervi di poco oltre i 100 euro sappiate che sul sito sono in offerta le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro e Nothing Ear, mentre se volete spendere meno ci sono in super sconto anche le Samsung Galaxy Buds FE. Vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds FE e Nothing Ear in super offerta su Amazon

Un bel tris di offerte perfette per chi sta cercando l’occasione giusta per portarsi a casa un paio di nuove cuffie true wireless di qualità. Su Amazon sono infatti in promozione due dei modelli più recenti di casa Samsung, ossia le Galaxy Buds2 Pro e le Galaxy Buds FE, e l’ultima fatica di casa Nothing, ossia le Nothing Ear lanciate meno di due mesi fa.

Partiamo dalle più costose, perlomeno come prezzo di listino iniziale (spoiler, non è più così considerando lo sconto): le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono cuffie che offrono cancellazione attiva del rumore (ANC), grazie alla quale è possibile ascoltare la musica o conversare senza rumori esterni o distrazioni (per non isolarsi completamente c’è la funzione suono ambientale), altoparlanti personalizzati coassiali a 2 vie (tweeter + woofer) e tre microfoni (due esterni e uno interno), utili anche per il riconoscimento vocale.

Dispongono di connettività Bluetooth 5.3 con switch automatico (tra dispositivi Samsung), codec Samsung seamless (SSC HiFi), comandi touch, giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità (per interrompere e riprendere automaticamente la riproduzione), sensore Hall e certificazione IPX7 con resistenza all’acqua (fino a 1 metro per 30 minuti), perfetta per le sessioni di allenamento più dure e per non avere paura della pioggia. Le batterie da 61 mAh promettono fino a 5 o 8 ore (con ANC attivato o disattivato), oppure fino a 18 o 29 ore considerando i 515 mAh in aiuto con la custodia.

Le Galaxy Buds2 Pro hanno debuttato al prezzo di 229 euro, ma in queste ore sono in offerta su Amazon nella colorazione Graphite al minimo storico di 104,90 euro (106,53 euro per la versione bianca). Il sito propone la consegna in un giorno per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile.

A un prezzo di poco superiore potete trovare le Nothing Ear, cuffie true wireless che nell’aspetto esterno particolare si riescono difficilmente a distinguere dalla precedente generazione. Offrono driver custom da 11 mm, cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, certificazione IP54/55, audio Hi-Res, tecnologia Bass Boost 2.0 e, per chi ha uno smartphone Nothing compatibile, l’integrazione con ChatGPT tramite una semplice pressione. A livello di autonomia il produttore promette circa 7 ore, che grazie alle ricariche della custodia possono salire fino a 40 ore (con ANC disattivato).

Le Nothing Ear sono state lanciate meno di due mesi fa al prezzo consigliato di 149 euro, ma in queste ore potete trovarle in promozione su Amazon a 129 euro, con uno sconto di 20 euro. L’offerta riguarda sia la versione bianca sia quella nera:

Volete spendere meno? Allora torniamo in Corea del Sud con le Samsung Galaxy Buds FE, lanciate lo scorso autunno in compagnia di Galaxy S23 FE e della serie Galaxy Tab S9 FE. Le cuffie mettono a disposizione un sistema audio a driver singolo con cancellazione attiva del rumore (ANC) e Auto Switch per il passaggio rapido da un dispositivo Galaxy all’altro. Il beamforming automatico personalizzato del sistema a tre microfoni, insieme alla rete neurale profonda (DNN) basata sull’intelligenza artificiale, è capace di separare la voce dal rumore di sottofondo per una migliore chiarezza nelle chiamate. L’autonomia promessa arriva fino a 8,5 ore o fino a 30 ore considerando la custodia (con ANC disattivato).

Le Samsung Galaxy Buds FE sono state lanciate a un prezzo volutamente più contenuto rispetto al resto della gamma, pari a 109 euro; in queste ore potete trovarle in offerta su Amazon praticamente a metà prezzo, a 56,54 euro nella colorazione nera o a 57,36 euro in quella bianca. In entrambi i casi è prevista la consegna rapida.

