Nelle scorse ore il team di sviluppo di WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program: la versione Beta dell’app è arrivata alla build numero 2.24.12.27, introducendo una nuova opzione dedicata alla privacy prima della condivisione degli aggiornamenti di stato. Andiamo a scoprirla insieme.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.24.12.27

Il primo avvistamento della novità descritta di seguito risale all’articolo pubblicato pochi giorni fa a proposito di WhatsApp Beta 24.10.10.75 per iOS: in quella sede vi avevamo parlato di come il team di WhatsApp stesse lavorando ad una nuova funzione per permettere agli utenti di selezionare il pubblico con cui condividere i propri aggiornamenti di stato prima della pubblicazione. La funzione in discorso, come si può facilmente intuire, mette nelle mani degli utenti un controllo in più per gestire la privacy dei propri contenuti.

Ebbene, adesso quella stessa opzione è in test anche per l’app per dispositivi Android: le prime tracce sono emerse nell’aggiornamento alla versione beta 2.24.12.27, già in distribuzione attraverso il Google Play Store. Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, c’è un nuovo prompt che viene mostrato prima della condivisione di un nuovo aggiornamento di stato. L’utente ha la facoltà di scegliere se condividere il proprio aggiornamento di stato soltanto con Contatti specifici, oppure con Tutti i contatti; in questa seconda ipotesi, è comunque offerta la possibilità di fare delle eccezioni, andando a selezionare contatti da escludere.

Allo stato attuale, la funzione descritta — indubbiamente utile, nell’opinione di chi scrive — è già disponibile, ma soltanto per un numero ristretto di beta tester.

