Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per la dotazione hardware o per il design ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Solo che questo supporto software prima o poi è destinato a finire e un esempio recente è quello rappresentato dalla situazione relativa ai Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A52s, smartphone per i quali è arrivato il momento di uscire dalla fase degli update garantiti.

Fine degli update per i Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A52s

Per questi tre smartphone non sono previsti ulteriori aggiornamenti dell’interfaccia One UI in futuro e i loro utenti dovranno accontentarsi di One UI 6.1, versione rilasciata di recente e che rappresenta per tali device quella finale.

Ricordiamo che Samsung ha introdotto l’attuale politica dei 4 anni di aggiornamenti di Android nel 2022 mentre in precedenza erano 3 gli anni di update garantiti e ciò riguarda anche i Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A52s, lanciati nel 2021.

Arrivati sul mercato con a bordo Android 11 e One UI 3, con il passare degli anni sono arrivati ad Android 14 e One UI 6, ricevendo vari update del sistema operativo e numerosi aggiornamenti di sicurezza.

Almeno per un altro anno Samsung Galaxy A52 e Galaxy A52 5G dovrebbero ricevere aggiornamenti di sicurezza ogni tre mesi mentre per Samsung Galaxy A52s il rilascio dovrebbe avvenire con cadenza mensile. Al momento non è chiaro se tale supporto proseguirà anche successivamente.

Ancora per un anno, pertanto, i possessori di tali smartphone potranno continuare ad usarli senza preoccupazioni per la sicurezza mentre dopo probabilmente dovranno cominciare a guardarsi intorno per decidere se effettuare l’upgrade ad un nuovo modello.