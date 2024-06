Samsung ha utilizzato l’IA in molte sue ultime nuove funzionalità introdotte con la serie Galaxy S24, tra cui la tanto attesa funzione Instant Slow-Mo, che permette di generare fotogrammi aggiuntivi attraverso l’intelligenza artificiale e di poter diminuire ancora di più la velocità dei video in Slow Motion. A breve questa funzione riceverà anche il supporto per HDR10+.

Insta Slow-Mo supporterà i video HDR10+

Presto la funzione Instant Slow-Mo del Galaxy S24 supporterà anche i video HDR10+, tecnologia che utilizza metadati dinamici per migliorare la qualità delle immagini e video in base a ciò che accade nel video. Ad oggi non è possibile modificare i video in HDR10+, nemmeno convertirli in Slow Motion utilizzando la funzione precedentemente citata. Inoltre si va a perdere la gamma dinamica del video quando viene salvato in SDR (Standard Dynamic Range).

Un moderatore ufficiale della community di Samsung, ha confermato che questa nuova funzione è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata con il prossimo aggiornamento software. Quello che non sappiamo e che non è stato specificato, è se la funzionalità verra rilasciata in un prossimo aggiornamento software o in un aggiornamento di One UI. Il prossimo aggiornamento porterà anche il supporto per i video a 480p. Un altro aggiornamento software, invece, ha aggiunto il supporto ai video con aspect ratio 1:1.

Come funziona la funzione Instant Slow-Mo su Galaxy S24

Quando si utilizza la funzionalità Instant Slow-Mo di Samsung Galaxy S24, il primo passo è l’analisi del video. L’IA analizza il video esaminando ogni fotogramma per comprenderne i movimenti. Vengono, poi, generati nuovi fotogrammi basandosi su quelli esistenti.

Questo processo utilizza algoritmi avanzati per creare frame intermedi che mantengono la fluidità del movimento quando il video viene rallentato. I frame aggiuntivi, generati dall’intelligenza artificiale, vengono inseriti tra quelli originali, aumentando il totale di fotogrammi. Il risultato è un video in slow motion con movimenti fluidi.