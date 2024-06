WhatsApp per Android si aggiorna in queste ore sul Google Play Store e accoglie alcune interessanti novità anche sulla versione stabile: si tratta di cambiamenti già visti o intravisti nelle scorse settimane a partire dalla versione beta, ma che ora possono godersi tutti gli utenti della popolare app di messaggistica.

WhatsApp si aggiorna sul canale stabile con queste novità

WhatsApp è una delle app più utilizzate e scaricate dal Google Play Store, e in questi ultimi mesi si sta rinnovando con interessanti cambiamenti e funzionalità. Naturalmente le novità si fanno prima vedere sul canale beta, al quale tutti possono aderire (a patto di trovare posto) a questo link, ma piano piano arrivano per tutti nel ramo stabile. È questo il caso delle novità di cui vi parliamo oggi, in distribuzione su WhatsApp a partire dalla versione 2.24.11.77 (la più recente al momento in cui stiamo scrivendo).

All’interno delle chat è ora possibile creare sticker da foto e modificarli con i vari strumenti messi a disposizione: per utilizzare il nuovo strumento di creazione basta andare nella sezione emoji, selezionare gli adesivi, quindi “Crea” e selezionare un’immagine dalla galleria dello smartphone. I filtri che abbiamo visto sul canale beta sono ora disponibile pure su quello stabile: nella parte superiore della schermata delle chat fanno la loro comparsa i filtri “Tutti“, “Non letti” e “Gruppi” (non ancora quello “Preferiti“), che aiutano a restringere il campo soprattutto in caso di parecchie chat attive.

WhatsApp accoglie pure una funzione che va a migliorare la condivisione schermo durante le videochiamate: ora è infatti possibile condividere anche l’audio insieme al video. Infine viene estesa la più recente UI dell’app, con navigazione in basso, icone rinnovate e non solo.

Le novità sopra descritte sono disponibili a partire dalla versione 2.24.11.77 di WhatsApp stabile: per verificare di disporre della più recente release dell’applicazione o per aggiornare basta seguire il badge qui in basso per il Google Play Store.