Il team di WhatsApp sta testando un paio di nuove funzionalità nell’app beta per Android: uno nuovo strumento per filtrare le chat preferite e la possibilità di scegliere meglio i colori per l’editor di disegni. Ecco l’implementazione attuale di entrambe le novità.

WhatsApp testa un nuovo filtro per le chat preferite

Alcuni beta tester di WhatsApp per Android ora possono sperimentare un nuovo filtro per individuare rapidamente le chat preferite sia con contatti individuali che con gruppi.

Gli utenti possono aggiungere i preferiti direttamente all’interno di questa scheda e gestirli tramite una nuova sezione denominata “Preferiti” disponibile nelle impostazioni dell’app.

In questo modo gli utenti possono aggiungere, rimuovere e riordinare facilmente i propri contatti e gruppi preferiti, inoltre possono aggiungere i preferiti direttamente nella schermata delle informazioni della chat e scegliere rapidamente le conversazioni più importanti senza dover aprire il selettore dei contatti.

WhatsApp sperimenta un nuovo strumento di scelta dei colori per l’editor di disegni

WhatsApp sta testando un nuovo strumento di scelta dei colori per l’editor di disegni per permetterà agli utenti di scegliere rapidamente un colore specifico dall’immagine selezionata, migliorando la loro capacità di abbinare e coordinare i colori.

Questa funzionalità dovrebbe permettere agli utenti di ottenere una migliore coerenza estetica rispetto a scegliere un colore tra quelli predefiniti, in quanto consentirà modifiche più precise, rendendo più semplice ottenere l’effetto estetico desiderato nelle immagini e video, anche per gli aggiornamenti di stato.

Queste nuove funzionalità sono al momento disponibili per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android e verranno distribuite a più utenti nei prossimi giorni.